En un impactante debut novelesco, Laura Bertolé (Buenos Aires, 1976) recrea la historia de una clínica de fabricación en serie de “bebés premium”, cuya estructura se parece a la de “un invernadero moderno”, blanco y vegetal. En la planta baja, se alojan las mujeres gestantes; en el segundo piso, están los quirófanos y las salas de neonatología, y en el último, “un jardín de invierno donde se cultivan las flores más delicadas”. La directora, Diana, es “capaz de camuflarse, de esperar el error, de la misma forma que sucede en la naturaleza y en la violencia”.

Distopía de la maternidad, está narrada por la hija de Lirio a partir de las anotaciones de su madre que, con letra cursiva, ha registrado en un cuaderno su conocimiento botánico y la actividad de la clínica de subrogación de vientres donde se llama “injertos” a los bebés. Lirio, a su vez, es la hija rebelde (y que no alcanzó “los estándares de calidad genética”) de Diana. “No es que tuviera muy claro lo que significa querer; nunca salí del Invernadero. Pero el amor se presiente, incluso cuando falta”, razona.

Completan el elenco de personajes uno de los “jardineros” u operarios, Margot (que ha tomado el nombre de su madre, ya fallecida, y se convierte en protector de Lirio), y Sur, una joven huérfana de madre que necesita el dinero para comprarle un ojo al padre. En la antesala del caos, cuando se produce una falla en el sistema, Diana impone un confinamiento mientras los médicos reaccionan de manera protocolar: “Una injertada muerta, un injerto vivo, después de todo, no es una mala ecuación”.

El invernadero

Laura Bertolé

Odelia

112 páginas

$ 29.000