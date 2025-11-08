Reseña: El jardín de rosas, de Maeve Brennan

En el linaje de escritoras que forjaron una obra en secreto, la irlandesa Maeve Brennan (Dublin, 1917- Nueva York, 1993) escribió cuentos a lo largo de tres décadas que fueron publicados esencialmente en The New Yorker, y luego olvidados. Al menos hasta ahora que, por primera vez, se reúnen en castellano en El jardín de rosas, una antología que capta el peso de las aspiraciones de una época, con personajes hechos de una desoladora emocionalidad, siempre oculta bajo el fulgor de las apariencias.

Lo primero que salta a la vista en los cuentos de la irlandesa es la honda insatisfacción de las relaciones humanas; lo segundo, la mirada ácida y desapegada que las expone sin condescendencia. El conjunto conforma un retrato social despiadado, por un lado de la vida de clase media en Dublin, y por otro de la alta sociedad neoyorquina de mediados de siglo XX.

Eso explica la decisión de agrupar los relatos alrededor de tres escenarios bien definidos: el Dublin de la infancia de la autora, la clase alta neoyorquina y, finalmente, una casa de playa en East Hampton. Son lugares que coinciden con los ambientes en que vivió Brennan, que se creió en un medio de clase media en Irlanda y se mudó a Estados Unidos, junto con su familia, cuando era apenas una adolescente. Ese traslado inicial marcó una vida de errancia: nunca vivió mucho tiempo en el mismo lugar, pero tampoco regresó a su país natal.

Quizás esa nostalgia por la infancia lejana, es lo que dota a los cuentos que transcurren en Irlanda de una mirada piadosa que el resto no tiene. Entre ellos, es especialmente conmovedor “Los bohemios” que sigue a una pareja de artistas que se casa, llevan una vida dedicada a la música, el teatro y la escritura, tienen un hijo, y si bien no logran salir de la mediocridad, no abandona lo que aman.

El verdadero territorio de Brennan, sin embargo, parece ser Herbert´s Retreat, un barrio imaginario ubicado en las afueras de Nueva York, junto al río Hudson, que solo admite a cierta clase de gente. El entorno idílico forma parte de las escenas de cuentos como “El anacronismo” o bien “El bromista” que narran la vida diaria de mujeres de clase alta, solo preocupadas por destacar en su posición social. Se arma un contraste interesante con otros cuentos que toman el punto de vista de las empleadas domésticas. En “El hogar divino”, por ejemplo, Stasia observa al matrimonio que la emplea y es la encargada de descubrir sus hipocresías y una amarga insatisfacción que el lujo y los placeres mundanos no alcanzan a mitigar. En el fondo, las historias exhiben un espacio más distinguido que el Shady Hill de los relatos de John Cheever, pero igual de significativo a la hora de desarticular con mordacidad las sombras del sueño americano.

El jardín de rosas

Por Maeve Brennan

Eterna Cadencia. Traducción de Jorge Fondebrider

380 páginas, $ 33900