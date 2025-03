Reseña: El latido que pulsa entre tus cosas, de Paula Jiménez España

El poderío de la naturaleza, el duelo por la muerte de seres queridos, el amor de las mujeres, la maternidad y la espiritualidad forman parte del repertorio del nuevo poemario de Paula Jiménez España (Buenos Aires, 1969), una de las voces más personales de la “generación intermedia” de la poesía argentina. Oracular, documental e íntima, su escritura parece haberse abierto a una retórica que no solo explora en las formas del presente sino también en las del Siglo de Oro español y el barroco hispanoamericano. Un epígrafe de santa Teresa de Ávila habilita esta lectura, además de versos como los del poema “Duramadre”: “Velando por tu vida yo me reconocí / extraña, desdoblada en otra extraña / tan mía como el propio / semblante en el espejo roto / que en vos me devolvió / la que seré”. En El latido que pulsa entre tus cosas reverberan acentos de sor Juana, Góngora y Lope de Vega.

Con la materia de experiencias personales (una mudanza, la muerte de un amigo albañil, el inesperado encuentro con una diva italiana en San Telmo), la autora construye dípticos, como el que une una tormenta de granizo en el bosque de Chapultepec y la lectura de Prévert: “[...] Refugiada / de la brutalidad de la piedra, de la traición / de la primavera, ese atardecer / vi caer también, verso tras verso / la poesía”.

Vital, pero consciente de que la desgracia se presenta sin previo aviso; arrebatada como “la luz en una noche oscura” y aspirante a “un estallido de esplendor”, la obra de Jiménez España profesa un “budismo poético” donde la claridad no se opone al misterio.

El latido que pulsa entre tus cosas

Paula Jiménez España

(Bardos)

56 páginas

$ 20.700

Daniel Gigena Por