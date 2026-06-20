Reseña. En carne viva, de Manuel Troncoso

“La poesía realista / tiene una fórmula? / De qué trata escribir / poesía realista?”, se lee en el poema “Bukowski”, incluido en el nuevo libro del abogado, diputado y actual ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia de Entre Ríos, Manuel Troncoso (Concepción del Uruguay, 1986). Por el tono coloquial, de una sencillez que no es ingenua, y los materiales que provee la vida cotidiana, su poesía aspira a ser caracterizada de ese modo. En cinco años, el autor publicó nueve libros de poemas y una novela.

En el poemario abundan el humor y las bromas autodenigratorias (“Ni lo bueno / me hace bien”), las anécdotas transformadas en casuística, diversos apuntes sobre la pobreza en la Argentina (prueba de que los políticos viven en el mismo plano que el resto de los mortales), otros sobre la melancolía que ronda la paternidad y el paso del tiempo y algunos donde se hace un registro sin eufemismos de arrebatos amorosos: “Voy a agarrar mi corazón / para tirártelo por la cabeza / con todas mis fuerzas”. Versos tiernos o picantes se contraponen con el aura circunspecta de unos cuantos títulos de poemas (“Historicismo”, “Metafísica”, “Calentamiento global”).

El impulso autobiográfico es tan marcado que En carne viva se asemeja a un libro de memorias en verso. De la experiencia al poema, y viceversa, Troncoso ejemplifica en “Handicap I” su método que abarca vida y escritura: “Cuando escuché la historia / inmediatamente me dije / que tenía que escribirla, / aunque creo que en el fondo, sólo quería contarles / que empecé a jugar al golf”.

En carne viva

Manuel Troncoso

Mansalva

80 páginas

$ 24.000