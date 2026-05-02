Reseña. Femicidio: una masacre global, de Esther Pineda

Cierre de la trilogía iniciada con el ya clásico Cultura femicida, seguido de Morir por ser mujer, en Femicidio: una masacre global, la autora venezolana residente en la Argentina Esther Pineda G. amplía su enfoque sobre los crímenes contra las mujeres en Estados Unidos, Canadá y países europeos, donde aún se los evalúa como “un problema predominante y exclusivamente latinoamericano”. Esta mirada colonial tiende a invisibilizar y desconocer la existencia de femicidios en esas regiones, advierte. En 2025, Pineda G. protagonizó un debate con el historiador francés Ivan Jablonka, al que acusó de “apropiación intelectual”.

Tras reivindicar el uso del término “femicidio”, que define la “expresión extrema de violencia resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo” de las mujeres, la investigadora y doctora en Ciencias Sociales avanza en la dimensión geopolítica de los asesinatos sexistas y misóginos. “En lo que se refiere al femicidio en Norteamérica reina el silencio”, observa, pese a que Estados Unidos y Canadá (con femicidios de niñas y jóvenes indígenas) tienen cifras más altas de ocurrencia al año que México, “considerado aún hasta la fecha el país más peligroso para las mujeres en el mundo” (a raíz de los escalofriantes asesinatos en Ciudad Juárez a partir de los años 90).

Sin voluntad política, recalca la autora, la erradicación del femicidio resulta improbable. En América Latina esto se agrava por los “altos índices de corrupción e ineficiencia de las instancias de justicia” y la vinculación de las fuerzas de seguridad con las redes de trata y el narcotráfico, que también ofician de verdugos.

Femicidio: una masacre global

Por Esther Pineda G.

Prometeo

98 páginas

$ 25.500