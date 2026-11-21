Hubo un tiempo en que se sostenía que el fútbol era algo simple, que había que jugar bien, gambetear, hacer goles, y que no había demasiados secretos. Esa idea fue aplastada por el peso de los números: cada vez más participa la ciencia matemática en el análisis de jugadas, de aptitudes de los jugadores, decisiones tácticas, incorporaciones en los planteles y hasta programación de los campeonatos; casi no hay cuerpo técnico que prescinda de un experto en estas lides. Y no por eso se destejió ningún arcoiris, como se quejaba el poeta Keats tras los hallazgos de Newton respecto del prisma. Más bien al contrario, el fútbol tiene una belleza artística incluso en estos tiempos de megadatos.

Esa es una de las conclusiones posibles que deja la lectura de esta obra en la que Willy Durán -matemático y decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA- y el periodista Waldemar Iglesias juntan plumas y números para dar cuenta de las historias que están detrás de cierta formalización del fútbol. Entre los hits, se destacan un análisis previo al Mundial de Estados Unidos 2026, que muestra el poder de previsión que puede tener la disciplina (acertó a los cuatro semifinalistas y al campeón), y la manera satisfactoria en la que puede resolverse el fixture de un campeonato, para evitar arbitrariedades aun con un conjunto complejo de variables a tener en cuenta. Nota bene para quienes aborrecen números y ecuaciones: el resultado es mucho más narrado y periodístico que técnico.

Fútbol y matemática. Los datos no se manchan

Willy Durán y Waldemar Iglesias

Eudeba

211 págs.

$ 34.000