Reseña. Hermosos caminos planos, de Olivia Gallo

En varios de los ocho cuentos de Hermosos caminos planos, tercer libro de Olivia Gallo (Buenos Aires, 1995), la pose narrativa de los personajes es casi idéntica: introspectiva, taciturna, con un dejo de desilusión, aunque todavía cómoda “viviendo en lo que puede pasar”. Los protagonizan jóvenes con trabajos temporarios (una chica puede pasar de creativa publicitaria a vendedora de ropa en un shopping) y una ambición moderada que, si se la alimenta adecuadamente, puede volverse terrorífica.

Eso pasa en uno de los mejores relatos, “Girasoles enojados”, donde el registro detallado de acciones y emociones por parte de la representante y pareja de un actor da un giro de opereta, cómicamente ridículo. “Mi ambición era una forma de amor, estaba segura de eso. No podía vivir sin sus interpretaciones”, intenta convencerse. También hay monstruos por afinidad en el inquietante “Ciencias de la atmósfera”.

En el primer cuento, que es epistolar, una madre de dos hijos, separada dos veces y que ya no extraña a los hombres, describe su crisis en cartas que nunca envía a una mujer que se llama como ella. Después, la colección levanta vuelo, con un elenco que, de una historia a otra, parece intercambiable e interconectado: personajes sin rumbo que atraviesan el “drama flácido” de la vida en pareja; vampiros contemporáneos y un fantasma telépata condenado a no parpadear por toda la eternidad (en “El mes bueno de un mal año”); padres, madres e hijas que tratan de mantener a raya “emociones siamesas” como la euforia o la desesperación.

Hermosos caminos planos

Olivia Gallo

Blatt & Ríos

184 páginas

$ 23.900