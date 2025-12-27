Reseña. Historia de las derechas en Argentina

¿Qué es la derecha? Los investigadores Ernesto Bohoslavsky y Sergio Morresi distinguen, en el específico caso de la Argentina, dos familias: una derecha nacionalista-reaccionaria y otra liberal-conservadora. La primera (antiliberal, antiizquierdista) impulsa un orden jerárquico “al que suponen armonioso y heredero de los valores cristianos”; la segunda muestra una mayor simpatía por el liberalismo económico y la organización republicana. Las dos visiones estuvieron desde un inicio en franca y continua hostilidad.

Historia de las derechas en Argentina rastrea su surgimiento a partir de la llegada al poder del radicalismo de Hipólito Irigoyen, elecciones que significaron, contra lo que creían los conservadores, la imposibilidad de volver al poder de manera democrática. La “década infame” –cuando ese liberal-conservadurismo mantuvo el gobierno por vías fraudulentas–, el golpe militar de 1943 y el peronismo, que obligaría a nuevos posicionamientos, la Revolución Libertadora, la Guerra Fría, la dictadura y la vuelta de la democracia, con Alfonsín y luego el neoliberalismo menemista, son otros jalones del libro.

“El renacimiento de las derechas (2001-2023)”, el último capítulo, arriba hasta el presente, en el cual el sorpasso de La Libertad Avanza “trastocó el statu quo” de la “centroderecha competitiva” del PRO. Lo inédito de ese fenómeno, al menos en sus primeros pasos, sostienen los autores, fue la fusión de aquellas dos familias, la derecha mainstream con la radicalizada. A eso hay que sumarle otro factor: el iliberalismo libertario, en un escenario que sigue abierto.

Historia de las derechas en Argentina

Por Ernesto Bohoslavsky y Sergio Morresi

FCE

310 páginas

$ 23.000