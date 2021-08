Reseña: Historia de un chico, de Edmund White

Entre 1982 y 1997 el estadounidense Edmund White (Cincinnatti, 1940) publicó una influyente trilogía de ficción autobiográfica, de la que Historia de un chico (1982) es el primer volumen. Los siguientes son El cuarto hermoso está vacío (1988) y La sinfonía del adiós (1997). White se ha destacado no solo como narrador y memorialista, sino también por su abundante trabajo periodístico y de “editor”, vinculando su obra desde el comienzo con el mundo “gay” .

Rasgos definitorios de su estilo son la presentación compacta y límpida de la información (evidente en el excelente Estados del deseo. Viaje por los Estados Unidos gays, traducido al español el año último), y la mezcla de elegancia, sentido del humor y franqueza explícita cuando resultan el camino más directo para profundizar el relato: White maneja de manera milimétrica un bisturí sarcástico o feroz. Como biógrafo, le dedicó en 1993 un extenso volumen al francés Jean Genet, al que le siguió una breve vida de Marcel Proust en 1998 y Rimbaud: La doble vida de un rebelde, en 2008.

La materia básica narrativa de Historia de un chico es la clásica de una novela “de iniciación”. En este caso de una experiencia homosexual al principio esquiva, que es encarada con la ingenuidad de la infancia y la adolescencia en el medio oeste estadounidense. La voz en primera persona de ese “chico” tiene (en el sonido, en el modo en que se regulan las sucesivas capas de sentido y de los ambientes), el aplomo pero también el brillo metafórico del gran novelista. El final transitorio –su único demérito– vuelve brusco y desagradable el momento en que se quiebra su ilusión principal: “Ahora veo que lo que quería era sentirme amado por hombres, y amarlos yo a ellos, pero no ser homosexual.” El auténtico cierre, es de imaginar, llegará con la culminación de la trilogía.

Como ejemplo del tono puede citarse cómo se describen los rasgos del padre, un personaje fuerte y por momentos grotesco: “¿Debería decir que simplemente no le gustaba mi naturaleza: el hecho de que me atrajera el arte y no los negocios, las personas y no las cosas, los hombres y no las mujeres, mi madre y no él, los libros y no los deportes, los sentimientos y no las responsabilidades, el amor y no el dinero?”.

La amplia obra de White tiene un nivel que vuelve inexplicable la lentitud con que ha venido siendo traducida. En uno de sus últimos títulos, Inside a Pearl: My Years in Paris (2014) reconstruye los quince años que pasó en la capital francesa. Pero primero lo primero: al llegar a la última página de Historia de un chico se siente el impulso de saltar a los dos volúmenes siguientes, aún no traducidos, para seguir este relato que –con sus riesgos y caídas– tiene el goce de una aventura vital bien delineada y muy bien escrita.

Historia de un chico

Por Edmund White

Blatt&Ríos. Trad.: M. López Seoane y Mauro Gentile

275 páginas, $ 1090

