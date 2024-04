Festival de Poesía en la Feria del Libro: “El poema sigue siendo una piedra segura y efectiva que podemos lanzarle al poder”

Escuchar

Una “isla” para los amantes de la poesía emerge, de viernes a domingo, en la Sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco de La Rural, donde se hace el XVII Festival Internacional de Poesía, que este año coordina el escritor y traductor Jorge Fondebrider. Además de las mesas de lectura, en esta edición participan del encuentro traductores y editores de poesía.

“Se buscó establecer un equilibrio entre distintos grupos etarios, géneros y capital y provincias, sumando un número reducido de invitados internacionales, considerando las circunstancias actuales -dice Fondebrider a LA NACION-. En todos los casos, y en la medida de lo posible, se trató de invitar a poetas que no hubieran participado en los festivales previos”. Es el caso de O’Loughlin, un “peso pesado” de la lírica irlandesa, que visita por primera vez Buenos Aires.

Mario Montalbetti, Zhao Xi, Michael O'Loughlin, Jorge Aulicino, María Teresa Andruetto y Sergio Raimondi Archivo

“A las mesas de lectura, que en el caso de los invitados de otras lenguas serán bilingües, se suman dos mesas de discusión, actividad para lo cual los poetas no suelen ser invitados en ferias y festivales: una, sobre la edición de poesía, y otra, sobre la traducción de poesía -agrega Fondebrider-. Asimismo, a modo de homenaje, se recuerdan los centenarios del nacimiento del poeta y editor José Luis Mangieri y del poeta Joaquín O. Giannuzzi”.

El domingo, a las 19, el peruano Mario Montalbetti cerrará el festival junto con Jorge Aulicino y el chileno Pedro Vicuña. “Siempre es bueno retomar la conversación con viejos amigos y comenzar otras con nuevas amistades”, dice Montalbetti a LA NACION. Antes, el sábado, a la misma hora, presentará Lejos de mí decirles. Poesía reunida (1978-2018), publicada por Mansalva y n direcciones en la librería La Internacional Argentina (Padilla 865), junto con Sergio Raimondi y Gerardo Jorge. El lunes 29, a las 19, en El Jaúl Libros (Gascón 1355) “se repetirá” la mesa de lectura del domingo, a la que se sumará O’Loughlin. Y el martes 30 a las 20, en el Bar Rodney (Rodney 400), dentro del ciclo de lecturas Cicatrices, el poeta y crítico literario leerá con otros poetas.

“No son buenos los tiempos que vivimos -reflexiona Montalbetti, que podría darle al Perú un nuevo Nobel de Literatura-. No son buenos en el Perú, no parecen buenos en la Argentina, Ecuador, en Sudamérica en general, y bueno, tampoco en el resto del mundo. Creo que los que no tienen lenguaje nos quieren matar. En tiempos así, el poema sigue siendo una piedra segura y efectiva que podemos lanzarle al poder”.

El sello Caleta Olivia acaba de publicar su ensayo sobre un poema de la peruana Blanca Varela, titulado El más crudo invierno, y Juguete Rabioso, de Rosario, la versión ampliada del ensayo El pensamiento del poema. “Tenía pensado ir a Rosario a presentarlo, pero como ves, mi agenda es, como dicen, ‘muy apretada’. El libro estará en Buenos Aires, sin embargo”, concluye.

Aulicino, Premio Nacional de Poesía 2015, fue invitado al Festival. “Si nos dejaran a los poetas, la Feria estaría llena de homenajes poéticos -dice a LA NACION-. En 2024 se cumplen cien años del Manifiesto Surrealista; en 1924 nació también Joaquín Giannuzzi, que no tiene emblema que lo represente, figura, era un hombre común en su apariencia, ‘seco, tabacoso y argentino’. Fue uno de los grandes poetas que estuvo excluido mucho tiempo del nuevo canon, el de los 60. José Luis Mangieri fue el gran editor de poesía de, precisamente, esa época, en que creó la revista y editorial La Rosa Blindada. Tomó para su nombre el título de un libro de Raúl González Tuñón. Hoy se reencuentran aquí, aunque se habían reencontrado en la segunda editorial que creó Mangieri después de la dictadura, Libros de Tierra Firme”.

Los libros de los poetas que participan del Festival se pueden encontrar en los stands de La Rural.

Programación completa del Festival de Poesía

Viernes

De 19 a 20. Primera mesa de lectura: María Bakún / Zhao Xi (China), Valeria Tentoni y Francisco Garamona.

De 20.30 a 21.30. Segunda mesa de lectura: Rosa Oliveira (Portugal), Jan de Jager, Horacio Zabaljáuregui y Ariel Williams.

Sábado

De 19 a 20. Mesa de editores de poesía. Modera Ignacio Di Tullio. Con Miguel Balaguer (Bajo la Luna), Vanina Colagiovanni (Gog y Magog), Mario Varela (Tren Instantáneo) y Francisco Garamona (Mansalva).

De 20.30 a 21.30. Primera mesa de lectura. Mario Varela, Ignacio Di Tullio, Jessica Sequeira (Estados Unidos) y Mariella Nigro (Uruguay).

De 22 a 23. Segunda mesa de lectura. María Teresa Andruetto, Mercedes Álvarez y Horacio Cavallo (Uruguay).

Domingo

De 14.30 a 15.30. Primera mesa de lectura. Gabriela Saccone, Vanina Colagiovanni, Gustavo Valle (Venezuela) y Marina Serrano.

De 16 a 17. Mesa de traductores. Modera Diego Lorenzo. Con Jessica Sequeira (Estados Unidos), Pedro Vicuña (Chile) y Jan de Jager.

De 17.30 a 18.30. Segunda mesa de lectura. Michael O’Loughlin (Irlanda), Sergio Raimondi, Ana Ussher y Carmen García (Chile).

De 19 a 20. Cierre del festival y lectura. Jorge Aulicino, Pedro Vicuña y Mario Montalbetti (Perú).

Un poema de Mario Montalbetti

La lección de economía

¿Por qué los mercados no son afectados

por los grandes abandonos, por los amores que acaban,

por los desencantos y los crepúsculos?

---

Nadie lo sabe. Algunos lo saben:

porque los mercados responden a dos cosas

y a dos cosas solamente: al flujo de capital

y a las expectativas de ganancia.

---

Se repitió todo eso mientras andaba

con pasos apurados, preparando la clase

antes de la clase. Cruzó la calle.

---

El vendedor de lotería estaba parado

en la esquina, con las suertes enganchadas

con un imperdible a su camisa de franela.

---

Imaginó gallos. Siguió caminando.

---

Se preguntó retóricamente:

¿y qué afecta al amor? La clase sigue.

---

Nadie lo sabe. Algunos lo saben:

una cosa y una cosa solamente afecta al amor:

la demanda de amor.

---

(Esta es la ley sorprendente

de la que tiene que convencerlos:

---

la oferta no afecta al amor.)

De El lenguaje es un revólver para dos