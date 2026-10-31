Reseña. Ida, de Gertrude Stein

En una conferencia que dio Stefan Zweig en Buenos Aires en 1940 (recopilada hace unos años por la editorial chilena La Pollera) alrededor de las razones por las cuales las creaciones artísticas perduran, puso en el centro la divinidad interna, una cualidad del creador que tiene que ver con la capacidad de estar alejado de sí mismo. Ida, una novela que acentúa el modernismo vanguardista de Gertrude Stein (1874-1946), fue publicada cuando ya tenía sobrada notoriedad, no solo como escritora –fundamentalmente por Autobiografía de Alice Toklas-, sino también como referente del campo literario, ya sea en Estados Unidos, en la vinculación con los poetas cercanos al sello New Directions, como en Francia, con figuras como Pablo Picasso o Ernest Hemingway. Janet Malcolm considera que Stein poseía una traviesa egolatría y una alegría preternatural, rasgos que se dejan entrever en su propuesta.

Ida relata las peripecias de un personaje homónimo, desde el nacimiento hasta la madurez. Podría tratarse de un artefacto clásico de iniciación, desde que es abandonada por sus padres, hasta que cambia de hogar y de marido constantemente, periplos que la figuran como una celebridad, a tal punto de inventar una novela imaginaria. Sin embargo, aquello que resalta es un humor sutil, elegante, y fundamentalmente una sintaxis única, que se amalgama con el movimiento del personaje, acostumbrada a los descansos y las interrupciones. A contrapelo del presente, que valoriza los libros que se leen rápido, Stein acentúa el éxtasis que produce la fluidez con un trabajo del lenguaje único.

Ida

Gertrude Stein

Partícula

Trad.: Jimena González Lebrero

132 páginas

$ 23.000