Reseña. Jaie Sure, de Julia Zenko

En su primer libro, la cantante Julia Zenko (Buenos Aires, 1957) reconstruye los años de su infancia y adolescencia en “una historia no del todo autobiográfica” porque, como advierte, “la escritura es una reescritura de lo que vivimos, nunca puede ser absolutamente cierta ni totalmente falsa”. Desde el título, Jaie Sure, que es el nombre de Zenko en idish, se recobran imágenes, recuerdos y sensaciones de la niña “tímida, muy observadora y curiosa” que creció en una familia judía de origen humilde. “No éramos religiosos, pero sí tradicionalistas”, puntualiza.

Además de indagar en secretos familiares (alguno se remonta a la red de trata Zwi Migdal), la doble moral de la época, el sentimiento de vergüenza de clase o del cuerpo y las heridas “que no terminan de cicatrizar”, la autora explora con calidez su relación con el canto y la música, incluso desde antes de descubrir que “cantaba lindo”. “Crecí en una casa musical, con un repertorio ecléctico que sin duda me formó”, evoca tal y como cuando, a los seis años, en el bar mitzvá de su hermano, Juan Simón, interpretó “El orangután” a capela y “súper afinada”. También recupera un consejo que le dio Marikena Monti, en el club Bialik de Villa Devoto: “Vos salí y cantá, después hablás”.

El acierto de las memorias –moduladas con una entonación bien porteña, como se espera de una oriunda de La Paternal– reside en su honestidad para perfilar la imagen de una chica que “no era piola ni líder”, aunque sí perseverante e intuitiva, a la vez que intercala retratos y escenas de una Buenos Aires que, como observa con nostalgia más de una vez, se ha ido perdiendo.

Jaie Sure

Por Julia Zenko

Galerna

120 páginas

$ 29.900