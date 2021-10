Reseña: K-Punk 3, de Mark Fisher

Como el prisma de The Dark Side of The Moon, de Pink Floyd, el ensayista y crítico cultural Mark Fisher (Leicester, 1968-2017) fue capaz de potenciar los flujos de intensidades que lo atravesaban amplificándolos, concentrándolos o dispersándolos según la ocasión, pero logrando siempre efectos contundentes. Fisher no escribía sobre música, cine, política o literatura, sino con ellos. Hacía de cada elemento de la cultura un conductor de energía que alimentaba su propia maquinaria textual.

K-Punk Volumen 3 reúne –tras otros dos tomos previos– textos publicados originalmente en el blog del autor, una introducción inconclusa –a causa de su muerte temprana– al proyectado libro Comunismo ácido, y una serie de entrevistas breves en los que quedan exhibidos cabalmente los temas que inquietaron a Fisher hasta el final de su vida. Uno de ellos es la reducción neoliberal a una perspectiva privada de problemas que en realidad considera sociales y políticos. Un ejemplo de esto es cierto tipo de depresión, efecto de marca de clase que hace creer, a los individuos que no pertenecen a la élite, que solo son “buenos para nada” al mismo tiempo que se les señala que viven en una sociedad en la que si se esfuerzan podrán realizar cualquier cosa que se propongan. Ese “voluntarismo mágico”, sostiene Fisher, “es la contracara de la depresión, cuya convicción subyacente es que somos los únicos responsables de nuestra propia miseria y que, por lo tanto, la merecemos”.

A ese desaliento, Fisher responde con un materialismo psicodélico. Si Pink Floyd y otras bandas lograron “alterar los fundamentos más básicos de nuestra experiencia”, como nuestra percepción del espacio y el tiempo, ¿acaso no significa que las categorías según las cuales vivimos son plásticas, mutables?

K-Punk Volumen 3

Por Mark Fisher

Caja Negra. Trad.: P. Orellana

256 páginas, $ 1400