De Laura Di Marco a Mariana Enriquez y un homenaje a María Kodama: día de mujeres convocantes en la Feria

Escuchar

La Feria del Libro cerró hoy otro fin de semana, con bastante afluencia de público y pocos compradores. Hasta los grandes grupos editoriales informaron una baja en las ventas del 10 al 20% respecto de 2023. “Es la caída de la industria”, dijeron. En este sentido, los stands de los sellos independientes son los más afectados. “Hay gente paseando, pero las ventas hay que remarlas”, indicó el responsable del Hotel de las Ideas (429 del Pabellón Azul), dedicado a la novela gráfica. En Plan-T (219 del Azul), chicos y jóvenes se llevaban cómics en promoción (tres por $ 3000) sin acercarse a las novedades que trepan los $ 20.000. Trabajadores de la agencia Télam hicieron una protesta al atardecer, en el Pabellón Ocre.

Protesta de trabajadores de Télam en la Feria del Libro Fabián Marelli

“¿Bien o te contamos?”, preguntó la encargada del stand colectivo Camalotal (225 del Azul), que exhibe catálogos de Serapis, Mil Botellas, Los Lápices, Empatía y Leteo. Como en muchos otros stands de sellos independientes, se quejaron de que la compra de los bibliotecarios de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares había estado muy enfocada en los libros del Grupo Planeta y Penguin Random House (PRH). El único editor satisfecho era el de Prometeo, que dijo que podía llegar a “empatarle” a 2023. Los más vendidos del stand 822 del Pabellón Verde son los títulos de la antropóloga Rita Segato y del biólogo y filósofo franco-argentino Miguel Benasayag cuyo libro en coautoría con Ariel Pennisi, La inteligencia artificial no piensa (el cerebro tampoco), fue muy solicitado después de la entrevista radial con el periodista Alejandro Bercovich. Nik firmó ejemplares en el megastand de su casa editora, en el Pabellón Verde.

Mariana Enriquez, esta tarde, en la Sala José Hernández, la de mayor capacidad de los pabellones de La Rural Fabián Marelli - LA NACIÓN

La gente se volcó a las actividades culturales, en su gran mayoría, protagonizadas por mujeres. En la Sala Tulio Halperin Donghi, se realizó un homenaje a María Kodama, que contó con la presencia de los cinco sobrinos herederos. La presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, María Victoria Kodama, indicó que el encuentro era una “celebración” de la vida de su tía, que falleció en marzo de 2023, y resaltó un detalle que había pasado inadvertido en su momento: el libro Relatos, publicado en 2017, está dedicado a Jorge Kodama, hermano de la escritora y padre de los herederos. “Tal vez el porvenir de la obra de Borges estaba cifrado en esa dedicatoria”, dijo. Y agregó: “Acá estamos, María, para proteger la obra de Borges y también la tuya”.

"Acá estamos, María", dijo María Victoria Kodama en el homenaje a María Kodama, junto con Lucas Adur, Claudia Farías G., Nacha Guevara y Fernando Flores Maio Fabián Marelli - LA NACIÓN

El investigador Lucas Adur se refirió al tema de las dedicatorias en la obra borgeana y recordó que desde Historia de la noche (de 1977, ahora reeditado por Sudamericana), Borges había dedicado todos sus poemarios a Kodama. Claudia Farías G. y Fernando Flores Maio evocaron su amistad con ella, y Nacha Guevara, que conoció a Kodama en el estudio de grabación de su programa televisivo Me gusta ser mujer, lloró al recordar a su amiga. “Nos juntábamos a tomar al té, a charlar sin mayor propósito, a reírnos”, reveló.

Mariana Enriquez habló sobre los fantasmas y los cuentos de "Un lugar soleado para gente sombría" Fabián Marelli - LA NACIÓN

A la misma hora, la ecuatoriana Mónica Ojeda presentó su nueva novela, Chamanes eléctricos en la fiesta del sol con sus colegas Gabriela Cabezón Cámara y Dolores Reyes. A sala llena en un día nublado, Mariana Enriquez conversó con el escritor Juan Mattio sobre uno de los best sellers de la Feria, el libro de cuentos Un lugar soleado para gente sombría, un día después de haber “dedicado” ejemplares por dos horas (este domingo hizo una suerte de descargo en Instagram por aquellos que se habían quedado sin autógrafo). Enriquez habló sobre los fantasmas que habitan sus relatos, los fantasmas sociales y personales (estos no le interesan tanto, dijo), los “fantasmas de su generación” y de los muertos en pandemia. “Me impresionaron mucho -reveló-. No solo los muertos por covid sino también los otros, como Gabo Ferro, que murió de cáncer, y de Carlos Busqued, alguien de una lucidez bestial”. Al referirse a los “fantasmas de la red” (motivo de uno de los cuentos), dijo que lo personal, ahora, no era solo político sino también tecnológico.

Laura Di Marco y Cristina Pérez se sacaron chispas en un diálogo con críticas al peronismo Fabián Marelli

Otras dos autoras de PRH, Gloria Casañas y Laura Di Marco, presentaron sus novedades. Mientras Casañas hablaba de su novela La hechicera de Asturia, Di Marco, autora de Juicio al peronismo, y la periodista Cristina Pérez llevaban adelante, parafraseando el título del libro, un “juicio” a la principal fuerza política de la oposición. “Se nos ocurrió cuando escuchamos a Cristina Kirchner decir en el juicio de la causa Vialidad que ese no era un juicio a ella sino al peronismo”, contó Di Marco. En primera fila la escuchaban la diputada Lilia Lemoine, Silvana Giudici, Diego Guelar y Álvaro Zicarelli, entre otros.

La diputada Lilia Lemoine asistió a la presentación del libro de Laura Di Marco Fabián Marelli

Di Marco, a quien Pérez rebautizó “fiscala”, dijo que el peronismo tenía una responsabilidad muy grande en el estado actual del país, con altos índices de pobreza e informalidad laboral. “Actúa como una organización mafiosa, un feudo basado en el empleo público”, juzgó, y definió a Cristina Kirchner como “una monarca”, luego como una “figura fascinante para el mal” y, por último, como “una madre castradora” que debía elegir entre dos sucesores: Máximo Kirchner y Axel Kicillof. “Creo que ella admira a Milei por el ajuste que está haciendo”, conjeturó, pero advirtió que iba a tratar de “pudrirla” en la votación de la ley Bases en el Senado. “Como hace siempre”, remató.

En el homenaje a Kodama se anunció la reedición de "Historia de la noche", poemario de Jorge Luis Borges de 1977 Fabián Marelli - LA NACIÓN

Según la periodista, el presidente Milei está disputando el territorio del peronismo. “En esta elección pasó algo extraordinario, al que pusieron de candidato no lo votaron”, señaló, por Sergio Massa. “Los jóvenes ahora dicen que el kirchnerismo no les dio nada”, explicó. “¿Qué pensaría Perón del peronismo actual?”, quiso saber Pérez. “Si Perón resucita, los mata a todos”, sentenció Di Marco.