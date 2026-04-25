Reseña: “La diosa de Thyssen”, de Federico Fahsbender

El subtítulo del nuevo libro de Federico Fahsbender (Buenos Aires, 1983), Una misteriosa estatua en Buenos Aires, un conde, el pasado nazi de su familia y la guerra por su herencia, resume en parte el contenido de una historia que tiene como protagonistas a una estatua de Venus de la Antigua Roma y al aristócrata y empresario argentino-húngaro, “ridículamente rico”, Federico Zichy Thyssen, cuyo abuelo materno financió el ascenso del nazismo en Alemania. En el elenco figuran también hijos reconocidos y aspirantes a herederos, viudas, amantes y exesposas, psiquiatras como Eduardo Kalina y una cohorte de abogados que terciaron en la “guerra de sucesión”, entre ellos, Maximiliano Rusconi y Mariano Cúneo Libarona antes de convertirse en ministro de Justicia.

La estatua venusina, que pudo salir del país y fue subastada en 2021, años después de la muerte del conde, en la sede londinense de Sotheby’s por más de veinticuatro millones de dólares, opera como el “macguffin” de la trama. No tiene en verdad mucha relevancia, comparada con la semblanza del magnate adicto a las mujeres, el alcohol y las drogas. “A mediados de los años noventa, Federico expandió sus apetitos. Para ese entonces, combinaba su vodka con benzodiacepinas y corticoides, analgésicos y Viagra, hasta que descubrió el Demerol”, relata Fahsbender.

Exhaustivo, mordaz y de estilo dinámico, La diosa de Thyssen se puede leer como un retrato más de la galería de aristócratas en la Argentina, con sus ritos, aciertos y desconsideraciones, y a la vez como una crónica de los enigmas y puntos ciegos con los que se topan las pesquisas periodísticas.

La diosa de Thyssen

Federico Fahsbender

Aguilar

192 páginas

$ 30.799