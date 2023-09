escuchar

Los años setenta en la Argentina fueron convulsos, y sus tramas culturales todavía requieren de estudio. Juan José Mendoza estuvo a cargo de la edición facsimilar de la revista Literal (la publicada por la Biblioteca Nacional en 2011) y en La edad de la teoría. De Tel Quel a Literal: el lado B de los 70 –que refleja su tesis doctoral– desmenuza paso a paso el proyecto y etapas de esa revista casi secreta que con los años fue agigantando su influencia.

¿Qué fue Literal? Tuvo solo cinco números (aunque, siendo dos de ellos dobles, conforman apenas tres volúmenes), con una periodicidad demorada (salió entre 1973 y 1977). Mendoza la define, en términos de intensidad, como “una particular zona de emulsiones entre poesía y narrativa, teoría y crítica, literatura y cultura, psicoanálisis y política”. Capitaneada por Germán García –con Osvaldo Lamborghini, Josefina Ludmer, Luis Gusmán, Oscar Steimberg, entre otros en el elenco–, Literal tenía entre sus atributos el que muchos textos, por singulares que fueran, no llevaban firma. La edad de la teoría –que presenta en su comienzo un gran panorama el papel de la revistas en general– asocia las operaciones de Literal a la francesa Tel Quel en relación con las tradiciones vanguardistas. Y a partir de allí realiza un minucioso análisis, que se detiene en cada número y cada texto. ¿La radicalidad de Literal? No cuestionar la literatura, sino “el estatuto de lo literario en la cultura”.

La edad de la teoría, referencia ineludible, se completa con entrevistas con los que participaron –en relaciones siempre tensas– de aquella publicación.

La edad de la teoría

Por Juan José Mendoza

Eudeba

358 páginas, $ 6000

