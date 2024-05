La figura de Milei sigue gravitando en La Rural tras cancelar su presentación en la Feria del Libro

Escuchar

Tras cancelarse la presentación del nuevo libro del Presidente en la pista central de La Rural, que estaba prevista para el domingo 12, intelectuales, escritores y políticos dieron su opinión en la red social X, donde “Feria del Libro” es tendencia. Javier Milei le dijo anoche al periodista de LN+ Esteban Trebucq que la presentación de Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (Planeta) se llevará a cabo en el Luna Park el próximo 22 de mayo. Desde la editorial confirmaron a LA NACION que se habían enterado del cambio de planes por la prensa y ratificaron que la organización del evento sigue a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, es decir, de Karina Milei.

Javier Milei participó de la presentación del libro de Agustín Laje, en la Feria del Libro, en 2022, con Nicolás Márquez, coautor del flamante "Milei, la revolución que no vieron venir" Hernán Zenteno - LA NACION

“Milei no irá a la Feria del Libro porque siente ‘hostilidad hacia su persona’. Creo que, por una vez, tiene razón: no es prudente que se aventure en un gran espacio lleno de libros”, ironizó el escritor Martín Caparrós. La abogada y ensayista antipunitivista Claudia Cesaroni escribió: “Cristina fue a presentar un libro a la Feria del Libro y vos no, cagón”, y acotó: “Actualización: Escucho a Alejandro Vaccaro decir que AYER estuvieron unas 20 personas de la Presidencia de la Nación, de la Casa Militar, y acordaron todo lo necesario para la presentación de eso que tenemos por presidente en la Feria. Mentiroso, además”. El escritor Luciano Lamberti posteó: “se autopercibe un león pero tiene miedo de ir a la Feria del Libro”.

En la vereda de enfrente, el crítico de cine y literatura Quintín sostuvo: “Milei dice que la Feria del Libro es territorio hostil para él y por eso no va. Lo más razonable que escuché hoy”. También la diputada Lilia Lemoine se refirió a los organizadores de la Feria. “El presidente @JMilei va a llenar el Luna Park presentando su nuevo libro… los de la feria van a perder plata. Una pena que arruinen un evento cultural tan importante solo por diferencias ideológicas”. En el mismo sentido se expresó el diputado Alberto Benegas Lynch: “El militante Vaccaro, q opera políticamente desde una fundación literaria, vuelve con torpes declaraciones. Ahora dice q Milei no presentará su libro en la Feria del Libro xq le iba a costar q interesados ocupen el lugar. Si, Vaccaro, jaja… Por eso lo va a hacer en el Luna Park”.

Dos autores de libros con miradas antagónicas sobre Milei, el periodista Juan Luis González -autor de El loco (Planeta)- y el abogado Nicolás Márquez -coautor con el politólogo Marcelo Duclos de Milei, la revolución que no vieron venir (Hojas del Sur)- aludieron a la decisión del Presidente. “Así las cosas, esta es la imagen que queda del Loco en una Feria del Libro: Cuando no supo contestar (y eso que la pregunta de Canosa fue como un centro de Romagnoli) sobre sus comprobados plagios. (Al día de hoy todavía ningún periodista le preguntó por sus robos académicos)”, escribió González. El autor presentará El loco, que ya va por la quinta edición, el sábado, a las 16, en la Sala Julio Cortázar con los periodistas Jorge Fontevecchia, Victoria de Masi y Ernesto Tenembaum, y el abogado e influencer liberal Carlos Maslatón.

“Lo q no va a ser previsible es la multitud que vamos a convocar el miércoles 8 de mayo 2030Hs en la Feria del libro en la presentación de ‘@jmilei, la revolución que no vieron venir’ que escribí con @marceloduclos: o también la van a boicotear por pánico a la diversidad?”, preguntó Márquez en X, al repostear una publicación de la cuenta de la Feria.

Hojas del Sur ya vendió diez mil ejemplares de la biografía de Javier Milei Fabián Marelli - LA NACIÓN

Milei, la revolución que no vieron venir es uno de los títulos políticos más vendidos en La Rural. Los dos autores conocen al Presidente hace diez años. “Confía totalmente en nosotros, porque sabe que además del afecto personal tenemos una afinidad ideológica con su proyecto político -dice Márquez a LA NACION-. Él leyó el libro cuando salió; nunca nos pidió el borrador ni nada por el estilo. Trabajamos a la velocidad del sonido en el verano. Mi parte, que abarca lo biográfico y una introducción histórica de la debacle argentina de los últimos cincuenta años, explica por qué aparece una figura como Milei. Lo entrevisté por más de dos horas y esa es una fuente muy importante de la biografía”. En la segunda parte, Duclos estudia la filosofía económica libertaria de Milei, los libros que lo han marcado y los ejes de su rumbo económico. “Marcelo también es discípulo de Alberto Benegas Lynch, como Javier”, indica Márquez.

La presentación de la biografía será el miércoles 8, a las 20, en la Sala Julio Cortázar, con la presencia del asesor económico presidencial Miguel A. Boggiano y de los autores, que luego firmarán ejemplares en el stand 1222. El escritor Agustín Laje, autor del prólogo del libro (y de otros títulos en Hojas del Sur), dirá unas palabras vía streaming. El libro, que se lanzó a finales de abril, lleva vendidos más de diez mil ejemplares, cifra que (en la Argentina) lo convierte en un best seller. El editor de Hojas del Sur, Andrés Mego, contó que libreros de países de América Latina que participaron de las jornadas profesionales de la Feria se llevaron varios ejemplares de Milei, la revolución que no vieron venir. “Los libreros bolivianos y ecuatorianos compraron un montón”, dice.

¿El Presidente, amigo de Márquez y Duclos, podría concurrir a la presentación del libro el próximo miércoles? “Si él desistió de presentar en la Feria su propio libro, nosotros no quisimos molestarlo, invitándolo a la nuestra”, responde Márquez. Pese al deseo de los directivos de la Fundación El Libro de dar vuelta la página, la figura de Milei sigue gravitando en la Feria del Libro.