Reseña: La naturaleza de Thoreau, de Jane Bennett

Protoecologista, americano ejemplar, rebelde que incitó a no pagar impuestos: Henry David Thoreau (muerto en 1862, a los 44 años) fue todas esas cosas y sus escritos y su personalidad atrapantes vuelven a la consideración pública porque sus ideas resuenan en la actualidad, donde varias líneas de pensamiento –incluso contradictorias entre sí– lo postulan como precursor.

En La naturaleza de Thoreau. Ética, política y lo salvaje, libro publicado originalmente en inglés en 1993 y traducido ahora al español, la filósofa doctorada en la Universidad de Massachusetts Jane Bennett (1957) analiza diversos aspectos de la obra del autor de Walden; a los ya mencionados, le suma comparaciones literario-políticas con Franz Kafka, Friedrich Nietzsche, Michel Foucault, Milan Kundera, la dupla Deleuze-Guattari y la pensadora del feminismo Donna Haraway.

“No me interesa demasiado el gobierno, y le dedicaré el menor número posible de pensamiento”, y “el mejor gobierno es el que no gobierna” escribió Thoreau, lo que lo convierte asimismo en protolibertario en el sentido argentino actual. Se sentía oprimido y llegó a convocar a no pagar impuestos en una rebeldía pacífica que luego sería por ejemplo el modus operandi de Gandhi en la India y a la vez una propuesta de las organizaciones ecologistas de este siglo XXI ante el colapso climático.

Thoreau estaba en contra de la explotación de los bosques y de la acumulación de bienes de consumo; reivindicaba al “noble y limpio” indígena norteamericano como ejemplo de adaptación a esas circunstancias vitales y despreciaba “al vulgar jardinero”. Pero por alguna razón interpretativa se transformó en un (norte)americano ejemplar: se lee su individualismo extremo, su odio a la acción colectiva, como fundante de la cultura de la potencia del hemisferio, pese a que su posición anticonsumo choca de frente con otra de las bases culturales de la potencia.

Thoreau pensó la naturaleza, y de tanto reflexionar sobre ella la misma idea de naturaleza se borroneaba (como cuando se piensa mucho en un rostro y termina difuminado en un recuerdo); qué es en definitiva y cuál es el rol del humano en ese conjunto dispar. Pero también la vivió. “Nunca tenemos bastante naturaleza”, dijo quien se fue solo a los bosques para vivir de forma intensa y a la vez espartana, entre hachas y canoas. Bennett consigue en esta obra una mirada teórica y advertidamente parcial acerca de este singularísimo Thoreau y no tiene pruritos en decir que de lo que trata es de analizar a “su” Thoreau, el que prefiere “los excesos retóricos de la poesía a los de la política”. Con el individuo, con la naturaleza y con la teoría literaria.

La naturaleza de Thoreau

Ética, política y lo salvaje

Por Jane Bennett

Trad.: Felisa Santos

Interferencias/Adriana Hidalgo

230 páginas