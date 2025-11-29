Reseña: La región de la desemejanza, de Rivka Galchen

La lectura de los cuentos de Rivka Galchen –premiada escritora canadiense que vive entre Montreal y Nueva York– es toda una experiencia. En la excelente traducción de Daniela Bentancur, La región de la desemejanza, título del libro y de uno de los cuentos (todos narrados por primeras personas femeninas), resume el tema general: la condición humana, definida en una cita de San Agustín como “nuestra desemejanza con respecto a Dios…, que está fuera del tiempo; el tiempo es nuestra tragedia”. Así, podría decirse que la conciencia de la finitud de nuestro tiempo es el centro de todo lo que pasa en el libro.

Galchen tiene un vocabulario amplio, que incluye términos de campos como la filosofía, la matemática, la biología, las finanzas. Sus mujeres se mueven en esos campos, pero lo que hacen es siempre sorprendente porque es contrario a los estereotipos sociales de lo femenino. Las narradoras se ven frente a sucesos perturbadores y aparentemente imposibles como los objetos que se escapan en fila de la casa de la protagonista de “Ayer un imperio” y la dejan hundida en una difícil nostalgia del “ayer” del título. Tiene sentido porque ella siempre se relacionó más con los objetos que con las personas. En ese caso, el escenario de lo extraño es la casa pero hay otros escenarios posibles en la colección. En “American Innovations”, por ejemplo, ese lugar es el cuerpo de la narradora. Su anatomía anómala se corresponde con su vida amorosa, que, según muchos, no es lo que debe ser: le dicen que vive “como si no fuera mujer”.

Todas esas mujeres reaccionan como no se espera de ellas frente a situaciones conocidas como el primer amor en “Azul del bosque”; la falta de objetivos claros en “Orden perdida”; la pareja en “La región de la desemejanza”. Todas son bien contemporáneas y de clase media o alta. De esas mismas franjas sociales provienen los lectores ideales de Galchen. La autora le pide mucho a sus lectores: a veces, incluso, el vocabulario técnico complica demasiado la lectura para los legos, como el de las finanzas en “Un precio escandaloso”.

La característica central de La región de la desemejanza es la del género fantástico: plantea un mundo reconocible, familiar, cotidiano, y deja que irrumpan en él sucesos incomprensibles e inquietantes, con la paradoja como figura explícita y constante. Las dos paradojas centrales son la seguridad de que el pasado está siempre presente, y la relación tensa entre la conciencia individual y su raíz, la condición humana general, conectada con el terror y el asombro, que habitan en el interior de cada voz narradora y hacen eco en el de cualquiera que se acerque a ellas como lector.

La región de la desemejanza

Por Rivka Galchen

Fiordo. Traducción: Daniela Bentancur

224 páginas, $ 30.000