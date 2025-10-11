Reseña: La revolución cultural, de Frank Dikötter

Frank Dikötter ( 1961) es uno de los más fiables historiadores de un país hoy central, la China, pero cuya transformación durante los largos años en que el país asiático fue conducido por Mao Tsé- Tung ha sido menos explorada –Guerra Fría mediante– con ojos de especialista que con anteojeras ideológicas.

La revolución cultural (1962-1976). Una historia popular viene a completar la llamada “trilogía del pueblo”, que se había iniciado con La gran hambruna en la China de Mao (2017) y La tragedia de la liberación (2019). Este volumen se centra, entonces, en el famoso plan que el líder comunista impulsó en su última etapa: la Revolución Cultural, después del fracaso en la década de previa de su “Gran Paso Adelante”, del que había salido notoriamente debilitado. A pesar de su nombre, se trataba de una purga en toda regla contra lo que había quedado de las viejas clases sociales y de la vieja guardia del partido, que empezaba a oponerse al líder.

La persecución fue tan brutal que –aunque parezca paradójico- implicó, tras la muerte de Mao en 1976, un viraje en las políticas chinas. Dikötter divide su historia en cuatro partes: “Los primeros años (1962-1966) “Los años rojos” (1966-1968), “Los años negros ((1968-1971) y “los años de indecisión”, hasta 1976, cuando muere Mao.

Con acceso a nuevos archivos y testimonios, La revolución cultural propone un fresco amplio, complejo y minucioso, como el país del que trata, en el que se profundizan los hechos más terribles del siglo pasado, sino también en la solapada resistencia de gran parte del pueblo chino.

La Revolución Cultural

Por Frank Dikötter

Acantilado. Trad.: .J. J. Mussarra

548 páginas, $ 56.500