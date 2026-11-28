Catorce cuentos integran el nuevo libro del escritor, periodista y artista Nelson Specchia (Las Breñas, 1961). Infiltrados por un realismo extraño que orilla con el género fantástico, el terror y la crónica (basada en hechos reales o apócrifa), los relatos se agrupan en tres secciones. El estilo del autor, levemente anacrónico, minucioso y criollo, les sienta bien a los argumentos.

La primera parte de La venganza de los insectos, “La frontera”, es la más extensa e interesante. Ambientados en la tierra natal del autor (que antes de ser la provincia del Chaco fue un territorio nacional), narran el encuentro de nativos y colonos europeos, y el choque entre sus ambiciones, secretos y prejuicios, en clave gótica y oscuramente cómica. En “Anales de la fundación mítica de Las Breñas”, se detallan los esfuerzos de una comunidad por hacerse de un nombre propio en “aquellas oquedades aún deshabitadas”, a cualquier precio.

“La llegada del hombre blanco quebró un contrato tácito entre las cosas, fue una disrupción brusca en el ritmo de ondas largas. Una piedra lanzada al corazón del espejo de agua quieta de un lago”, grafica el narrador del cuento que da título al libro, en el que la entomología asume un cariz siniestro. “La casa roja” es un sangriento relato de fantasmas y “La medida de los chorizos”, un episodio chacarero que transcurre durante una carneada. En la segunda parte se reúnen soliloquios y relatos ambientados en otros escenarios y épocas, y en la tercera, el volumen cierra con una fábula ajedrecística.

La venganza de los insectos

Nelson Specchia

Emporio Ediciones

250 págs.

$ 30.000