Reseña: Lo irracional, de Amiano

Es irracional, el octavo libro de Daniel Amiano (Caseros, 1963), periodista, escritor y músico que pasa a firmar como Amiano, abre con un poema sobre la poesía y finaliza con una “bendición” a los poetas malditos; en ese recorrido de la noción al oficio, de la forma “esencial” de las artes a quienes la escriben (incluida la inteligencia artificial), se formulan algunas hipótesis disfrazadas de diatribas, soliloquios y pentimentos.

“Los presidentes del mundo / se dejan corromper / por la fatalidad del éxito / Hablan horas y horas / en cadena nacional / para que entiendas algo: / la poesía tiene dueño”, se lee en el primer poema.

Safo, Ezra Pound, Tom Waits, César Vallejo y Juana Bignozzi “visitan” los universos en los que transcurren los poemas de Amiano, varios de ambiente urbano: “buscamos refugio / en la vida subterránea / y en bares de gente / que está sola”.

A la manera de heraldos, no dejan de advertir la degradación de las condiciones de vida (no solamente de los poetas), ni de sortear el “estigma” o el don de la locura o de expresar nostalgia por una década mejor, la de la juventud: “Algunas veces / sueño lugares en los que estuve / pero ya no puedo / reconocer”.

Dividido en tres secciones y con un lenguaje asociado a las poéticas del rock (“Pero canto / esta música que escribo / como prueba de vida / de mil vidas posibles”), Es irracional compone partituras de una quimérica alianza entre realidad y libertad para ser interpretadas “en un mundo nuevo / que todavía no existe”.

Es irracional

Por Amiano

Dike Mompracem

72 páginas; $ 15.000