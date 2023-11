escuchar

En los últimos años, ya consumada Homo Sacer, su gran serie en nueve volúmenes, el filósofo italiano Giorgio Agamben (Roma, 1982) comenzó a expandir su obra con textos como Autorretrato en el estudio, una autobiografía intelectual oblicua, y otros más breves, que ponen el foco en el arte, la poesía, entre otros temas.

Lo que he visto, oído y aprendido… consiste en una cadena de entradas que, de manera sintética, ponen el acento en tal o cual detalle que le resultó al filósofo para siempre revelador: la técnica rememorativa recuerda a su manera la de Georges Perec en Me acuerdo.

“En el teatro, escuchando a la Callas, he comprendido que, cuando escribimos, lo más difícil es sostener en el tiempo el registro más agudo”, escribe sobre la diva de la ópera, pero también, sin decirlo, sobre su estilo. O: “De José Bergamín y de los filósofos que amo: que la comedia es más verdadera que la tragedia (…)”. También aparece lo político: “En París he visto que la religión más intolerante es el laicismo, que un pañuelo atado alrededor de la cabeza de una muchacha puede escandalizar más que el policía que la asesina”.

Esta sesentena de meditaciones reverberan al modo de un eco, como puntos de memoria sostenidos por el pensamiento, pero también por los sentidos. Es así una vida resumida en lo que, de tan propio, resulta apenas transmisible. El volumen cierra con un texto que agrega el negativo (“Lo que no he visto, oído ni aprendido…”) donde a partir de un texto escrito por el filósofo en la infancia (no se dice qué contiene) se indaga sobre el pensar y lo no dicho.

Lo que he visto, oído y aprendido...

Por Giorgio Agamben

A. Hidalgo. Trad.: R. Molina-Zavalía

78 págs./$ 4500

