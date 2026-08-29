Reseña. Materiales, de Daniel Freidemberg

A la manera de un esquivo documento del presente, el nuevo poemario de Daniel Freidemberg (Resistencia, 1945) ahonda en la fuerza de la palabra como material expresivo y, a la vez, en su contracara de despojo o “chatarra”. Agrupados en tres secciones, los poemas rinden cuenta de la maestría verbal del autor que, en 2025, publicó en España En vidrios rotos reflejos de sol, su obra reunida hasta 2024. Materiales deberá sumarse en la próxima edición.

Los veintitrés poemas de la primera parte, “El tránsito”, tienen en común el registro, la variación y la deformación de escenas urbanas a través de procedimientos como la recursividad (“Precario el perro y / capaz que llovizna, / precariedad al perro, / precariedad llovizna / como de perro”), la invención de un léxico para la época (“aquienleimporta”, “buitreadas”, “pudridero”) y la proliferación de interrogantes que, en ocasiones, llegan a trastornar las funciones de los materiales (las palabras): “¿Tocado fondo todo? ¿Un hasta acá?”. No obstante, en “lo que se trama / o va tramándose, o / nomás se da”, Freidemberg rescata alguna forma de belleza.

“De salir al solcito sin paraguas” es un extenso poema de aires girondianos compuesto íntegramente con versos que comienzan con “se” y que, gracias al arte del montaje, producen sentidos y sinsentidos: “Se pisa, / se posa, se pesa, / se desplaza, / se espesa, / se echa en falta // se ve qué hay detrás”. En “Ahoras”, catorce poemas breves conjugan reflexión con emoción: “Las gracias que / quiero darle / por florecer / al malvón no le importan”.

Materiales

Daniel Freidemberg

Barnacle

56 páginas

$ 40.000