Reseña: Maud Martha, de Gwendolyn Brooks

La estadounidense Gwendolyn Brooks (1917-2000), primera poeta negra ganadora del Pulitzer, puso siempre la lucha de los afroestadounidenses por la igualdad en el centro de su obra. Maud Martha, uno de sus pocos libros en prosa, no es una excepción.

Se trata de un retrato en prosa del personaje del título en capítulos breves con títulos en minúscula, que cuentan una escena de la vida de Maud. Es una pintura fragmentaria de una mujer en lucha contra la pobreza, el racismo y el machismo.

Algunos capítulos –poemas en prosa– describen también la sociedad. Por ejemplo, “compañeros de kitchenette”, sobre los vecinos de Maud, o “en casa de los Burns-Cooper”, sobre la vida de Maud como sirvienta en una mansión. En otros aparecen claramente temáticas femeninas como el parto en “un nacimiento”. Otros, tal vez los más poéticos, cuentan escenas con un peso simbólico enorme. Por ejemplo, “amor fraternal”, en el que Maud tiene que degollar a una gallina. O “Maud Martha le perdona la vida al ratón”, en el que ella es la verdugo y también el ratón al que acorrala. Esa anécdota también podría leerse como una versión femenina del famoso episodio de la rata que abre Native Son de Richard Wright, la primera novela estadounidense de autor negro.

Hay también una serie de capítulos ambientados en lugares públicos en los que el color de la piel determina comportamientos (burla, rechazo) y también sentimientos (terror, vergüenza). Por ejemplo, “somos las únicas personas de color aquí”, donde Maud y su pareja van al cine; o “la autocomplacencia”, donde una peluquería para negras recibe la visita de una vendedora blanca y aparecen el insulto y la estrategia porque es necesario decidir si reaccionar o no frente a un insulto que está naturalizado.

Brooks organiza el único libro suyo que podría calificarse de “novela” como un rompecabezas en el que las piezas deben colocarse en un orden determinado. El primer capítulo es una definición general: “descripción de Maud Martha”. Los últimos dos son los acordes que cierran la canción. En el penúltimo, “las hojas abandonan los árboles”, Maud lleva a su hija a ver a un Papá Noel que la ignora porque es negra y así, la situación personal pasa de una generación a la siguiente. El último, único cuyo título está entre signos de admiración, “¡de regreso de las guerras!”, cuenta la alegría de esos momentos en los que es posible refugiarse en algo –una alegría o el clima– y sentir que se puede seguir resistiendo a pesar del “sinsentido, de las guerras”, el divorcio, los desalojos. De esa forma, la nota final de esta pintura amarga, poética y bella de la vida negra estadounidense es la de la resiliencia.

Maud Martha

Por Gwendolyn Brooks

El Cuenco de Plata. Traducción: Teresa Arijón

152 páginas, $ 27.000