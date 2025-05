Reseña: Nihilismo con piel de lobo, de D. Singer

Sabemos, a partir de los escritos de Michel Foucault, que más allá de sus manifiestas acciones represivas, el poder tiene un aspecto mucho más relevante: su faz productiva. Lo que produce el poder son subjetividades, modos de ser. En nuestros días, el tipo de subjetividad dominante parece ser el del “emprendedor”: un sujeto caracterizado por el afán de éxito, la búsqueda del máximo rendimiento, la competitividad. Se trata de alguien permanentemente empeñado en superarse a sí mismo haciendo de la vida una apuesta por el riesgo, la creatividad, el incremento de su fortaleza. Algunos de estos términos podrían llevarnos a pensar que el nuestro es el siglo de Nietzsche, del superhombre que, desplegando su voluntad de poder, se hace cargo del mundo. Esclarecer ese posible malentendido es uno de los objetivos de Nihilismo con piel de lobo. Nietzche frente al neoliberalismo, de Diego Singer (Magister por la UBA).

Más allá del atractivo que en sí mismo presenta el cruce entre el neoliberalismo y el pensamiento de Nietzsche, el autor acierta al tomar dos decisiones clave: no abordar el análisis del neoliberalismo desde una trillada crítica “progresista” y no reducir el trabajo conceptual a un simple rastreo de “apropiaciones erróneas” del vocabulario nietzscheano. No se trata de ver si el neoliberalismo emplea correctamente los conceptos filosóficos, sino de pensar qué plantearía Nietzsche en relación con el tipo de subjetividad imperante en la actualidad. En palabras del autor, el texto pretende “mostrar con herramientas diagnósticas de la filosofía nietzscheana en qué sentidos podemos sostener que hay debilidad, decadencia y, en última instancia, nihilismo en la producción y reproducción de la subjetividad neoliberal”.

Uno de los conceptos centrales en la discusión es el de “superación”. Mientras que en el autor de Así habló Zaratustra el término alude a la creación de nuevos valores, al coraje de arriesgar lo que se es sin calcular conveniencias, a afirmarse a sí mismo sin atender a las consideraciones de los demás, en la visión empresarial la apelación a lograr “la mejor versión de sí” lleva implícita la entrega de la vida a la búsqueda del rendimiento óptimo dentro del marco de los valores vigentes, a posicionarse en el mercado, a implicarse sin reservas en el éxito económico. Siguiendo a Foucault, Singer concluye que estas características son propias de un “nihilismo administrativo” que “no es otra cosa que un modo de configurar las fuerzas disponibles para lograr afianzar la repetición bajo el disfraz de la novedad y la uniformidad bajo la máscara de la pluralidad”.

Riguroso y contundente, Nihilismo con piel de lobo muestra que lejos de estar anclados a su contexto de producción, los conceptos filosóficos pueden resultar fundamentales para enriquecer el análisis del presente.

Nihilismo con piel de lobo

Por Diego Singer

Las Cuarenta

216 páginas, $ 26.000