Reseña: Nunca supe cuál era el sabor de una anguila eléctrica, de Florencia Gutman

La primera novela de Florencia Gutman (Caracas, 1978) se puede leer como un collage autobiográfico con recortes de episodios y vivencias de la hija de una pareja de argentinos judíos exiliados por razones políticas en Venezuela, en la década de 1970. El peso del destierro, ya sea impuesto o anhelado, es uno de los ejes de la historia narrada con diferentes temporalidades y escalas. “Me hubiera gustado que mis padres se exiliaran a Londres: mi hermano y yo habríamos nacido ahí”, admite la narradora que, en un mismo capítulo, transforma la candidez en malicia y el enojo en incertidumbre.

Gutman no está enamorada de los recuerdos: los interroga, los retuerce, los diluye en el relato, y hace de la falibilidad una virtud. “No sé por qué alguien decide contar algo, o cómo decide cuándo es el momento, ni por qué decide que ese es el momento”, reflexiona al evocar la tarde en que el padre –el personaje de mayor relieve, del que se quiere saber más– devela su pasado guerrillero (y carcelario). “Cuando él pronunciaba la palabra clandestina yo pensaba en rimas”, observa.

En Nunca supe cuál era el sabor de una anguila eléctrica (el título proviene de una escena ambientada en una playa del Caribe), hay referencias a la guerra de Malvinas, a los vecindarios venezolanos, al punk, el Italpark y Stephen King, al deseo de escribir y dibujar (“un tiburón atractivo y terrorífico”), a los veraneos y las escuelas donde van los hijos de la clase media, un repertorio que posibilita la lectura en clave generacional que sugiere Cynthia Matayoshi en el posfacio.

Nunca supe cuál era el sabor de una anguila eléctrica

Por Florencia Gutman

Trapezoide

106 páginas, $ 18.000