Reseña: Operación Sallustro, de Pablo Sirvén

Operación Sallustro es una novela histórica, pero también una crónica y una investigación rigurosas y, al mismo tiempo, un conmovedor diario íntimo. Es un trabajo que honra al periodismo y a la literatura, y que le ofrece al lector un retrato ecuánime de una época trágica de la Argentina: la que precedió al Golpe de Estado del que este mes se cumplirá medio siglo.

El último libro de Pablo Sirvén -periodista y escritor de extensa y reconocida trayectoria que no necesita presentación ante los lectores de LA NACION- reconstruye la vida y la muerte de Oberdan Sallustro, quien fue secuestrado y asesinado por el ERP en 1972 cuando ocupaba el máximo cargo de conducción de la empresa Fiat en la Argentina.

Para contar la historia, Sirvén propone un innovador experimento narrativo: lo hace en primera persona, como si el propio Sallustro nos contara su vida y su trágico final. Es una voz que además lo sobrevive, y que reflexiona sobre los vaivenes de la Argentina y del mundo después de su muerte. Ese relato se alterna con el de un personaje de ficción, Nahuel Sima, que representa a un joven de clase acomodada que se suma a la guerrilla setentista con una mezcla de esnobismo e irresponsabilidad.

A partir de esos relatos, Sirvén traza la cartografía de una época dominada por tensiones sociales, extremismos ideológicos y confusiones políticas. Leer en estos días Operación Sallustro tiene un sentido especial: ayuda a comprender el contexto histórico en el que se produjo el Golpe de 1976 y en el que la Argentina ingresó en un túnel tenebroso y oscuro de violencias cruzadas. Lo hace con estilo depurado y con un magistral pulso narrativo. Y logra, así, articular la profundidad y la rigurosidad de la investigación histórica con el relato ameno y fluido de la crónica periodística.

La peripecia vital de Sallustro es, en sí misma, una novela. De familia italiana, había nacido en Paraguay. Fue el sexto de los once hijos de un matrimonio napolitano que forjó su prosperidad en Asunción. Uno de sus hermanos, Attila, fue estrella del fútbol paraguayo e italiano en la década del 30. A él le tocó combatir como soldado en la Segunda Guerra Mundial y formó parte de los llamados partisanos que lucharon contra Mussolini y resistieron la ocupación alemana. Llegó a ser el número uno de Fiat en la Argentina, en una época dorada de la industria automotriz, donde el “fitito”, por ejemplo, se convirtió, más que en un auto, en un ícono cultural y un símbolo de movilidad social. De todo esto nos habla Pablo Sirvén en un libro que se asoma, además, al poderoso imperio de la familia Agnelli.

Operación Sallustro nos pinta una época y una cultura. Nos recuerda, también, la oscuridad de aquellos años en los que la vida y la democracia eran, en la Argentina, valores despreciados. Es un libro que enriquece la memoria histórica pero que, sobre todo, ayuda a entender aquellos años oscuros del país.

Operación Sallustro

Por Pablo Sirvén

Sudamericana

320 páginas

$ 34.999