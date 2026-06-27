Reseña. Outside, de Marguerite Duras

La aparición de los primeros textos periodísticos de Marguerite Duras (Gia Định, 1914- Paris, 1981) responde a una búsqueda de sustento: apenas acaba de estrenarse en pantalla su guion de Hiroshima mon amour y lleva publicado un puñado de novelas iniciáticas. Tal urgencia le da pie para visibilizar los destellos de irreverencia y juventud que paulatinamente irá sosteniendo con mayor compromiso. A través de este volumen, que recoge más de cincuenta publicaciones de distinto tenor –crónicas, reseñas, reportajes–, se percibe una preocupación envolvente por el estatus de la palabra. “Lo que primero se oye es el sufrimiento del contacto con el exterior”. El oficio, entonces, supone ir en búsqueda, hacer frente a las discordias del presente. Las voces del afuera que resuenan son las subyugadas por instituciones represivas y judiciales, vendedores ambulantes argelinos, analfabetos, gamberros. El arte de notar es magnético, se deja llevar tanto por el discurso de un niño como por una carmelita o por un delincuente no arrepentido. Una muestra cabal es el texto “Dos guetos”, que une, a partir de las mismas preguntas, a dos obreros argelinos en París con el testimonio de un sobreviviente del gueto de Varsovia.

El último tercio del libro, presentado por la simbiosis de María Moreno, reúne piezas cercanas al campo cultural donde construye escenarios para entrevistas minúsculas, como a sus queridas Jeanne Moreau o Brigitte Bardot, la bailarina Margot Fonteyn o la cantante Leéontine Prycec, entre otras, en una disposición para escuchar la intimidad, una apertura que permite hablar de sus fuerzas, pero también de sus miedos.

Outside

Marguerite Duras

Banda Propia editoras

Trad.: Clara Janés

340 páginas

$32.000