Reseña. Palo e intemperie, de Roberto Guareschi

El tercer poemario del escritor y periodista Roberto Guareschi (Buenos Aires, 1945) funciona como una antena que capta, por un lado, cierto estado de la lengua rioplatense, y por otro, la secuencia inacabable del conflicto social en la Argentina: “Grito pelado / son millones / en el horno / arañan algo / carbonizado / o se cayeron / en el camino / encogidos / por agrios dígitos / y platos pétreos”.

Suerte de épica picaresca modulada por una voz en la que resuenan ecos de poemas de Leónidas Lamborghini y de Juan Gelman, está protagonizada por un filosófico padre y su hijo, antepasados inmigrantes (“Nonna Sabina / ¿a vos también te engañó / mi país?”), el general Sincara, el Petiso, el Oscuro (cuyo lema es “Nada que repartir / la nación bien vale / el sacrificio”), y Piercing, su rival; el Poeta y hasta una emisaria del Templo de la Coima Quince por Ciento (“Es adictivo y / favorece el sistema / circulatorio”, profesa sobre el dinero).

Dividido en cuatro partes, el libro contempla una invocación a la Matria (“mendiga / llora caída / en un banelco / lágrimas de barro”), una revuelta popular de “rabia compacta” y una contrainsurgencia servida a “palo y palo” por personajes furtivos en “el altar de la patria” (¿la Plaza de Mayo?). Luego de la fuga de los vencidos por barrizales, mientras “la historia ruge y muerde”, para algunos asoma una provisoria supervivencia entre okupas, “vestido de fierita / buzo y capucha”. Con melancolía y pocas ilusiones sobre el porvenir, Guareschi hace una relectura original de “un pasado de glorias vencidas”.

Palo e intemperie

Roberto Guareschi

Ediciones del Dock

88 págs.

$ 29.000