Reseña. Persona, de Ingmar Bergman

Como escribe el cineasta Jonás Trueba (Madrid, 1981) en el prólogo, “Hemos puesto miles de fechas al nacimiento de la modernidad en el cine, pero si a los cineastas de la Nouvelle Vague les gustaba decir que el cine moderno había nacido en ese Verano con Monika de 1952, cuando Harriet Andersson se giró repentinamente y se quedó mirando al objetivo de la cámara, entonces se podría decir que fue el mismo Bergman, si no un nuevo Bergman, el que refundó el cine moderno cuando decidió filmar las manos y los rostros simétricos de Liv Ullman y Bibi Andersson”.

Es por esto, entre algunas otras razones, que se celebra la publicación del guion de Persona, película del realizador Ingmar Bergman (Upsala, 1918-Fårö, 2007) de la que el filósofo Gilles Deleuze, en sus ensayos sobre cine afirmó que había llegado al cenit del “nihilismo del rostro”.

Estrenada en 1966, la película se convirtió en un referente que excede los elementos de la trama: la progresiva identificación de una joven enfermera (Andersson) con su paciente (Ullmann), una actriz que, sin motivos evidentes, perdió el habla.

“Me gusta pensar que este guion surge de una imagen, de las ganas de Bergman de filmar el rostro de dos actrices hermosas cuyo parecido le resultaba perturbador, de un productor dispuesto a confiar su dinero al talento de un director que no parecía saber muy bien qué película iba a hacer”, confiesa Trueba. Lo cierto es que, influenciado por Ibsen y Strindberg, Bergman dejó a su vez huella en buena parte del cine contemporáneo.