Reseña: Primeras. Las argentinas y la fotografía (1840-1870), de Carlos G. Vertanessian

Primeras. Las argentinas y la fotografía (1840-1870) es un libro encantador en el que Carlos G. Vertanessian, experto en imágenes del siglo XIX, expone con amenidad y sencillez el desarrollo de las prácticas privadas y públicas de las mujeres del siglo XIX, que gozaron de la posibilidad de obtener sus retratos fidedignos a través del daguerrotipo y sus variantes, y poco después a través de la fotografía en soporte papel. Su mirada no se circunscribe a la faz exclusivamente técnica, sino que se posa sobre el campo más amplio de la historia de la cultura, apoyado en sus investigaciones en fuentes primarias y en copiosas lecturas multidisciplinarias acerca del siglo XIX en la Argentina.

Ello le permite caracterizar fielmente a la mayoría de las retratadas, entre las que no falta sino que emerge con su mirada culta y de vanguardia Mariquita Sánchez de Thompson y luego de Mendeville. protagonista de episodios notables del siglo XIX y testigo y cronista privilegiada de la llegada del invento de la daguerrotipia al Río de la Plata a comienzos de 1840, cuando emigró a Montevideo en los días de la dictadura de Rosas.

Vertanessian, que ya ha publicado otras obras notables en la materia es una figura reconocida y solicitada entre los estudiosos del país y del extranjero –es miembro de The Daguerreian Society de los Estados Unidos y poseedor de varios reconocimientos internacionales– ha dividido su libro en cuatro secciones. La primera aborda la temprana afinidad entre la mujer y la fotografía, ya desde el arribo de la daguerrotipia al Río de la Plata, en 1840. Luego se enfoca en todo lo que se ponía en juego cuando una mujer se preparaba para posar para una cámara, sus expectativas, temores y anhelos, además de hacer un análisis novedoso de la cultura visual a la que accedieron las mujeres tanto antes como después de la difusión de la fotografía, que tanto amplió sus horizontes aspiracionales con su veracidad inigualable. De gran interés es el análisis del uso que hicieron los pintores de la fotografía, entre los cuales se destaca el caso de Prilidiano Pueyrredón, quien se valió del nuevo medio para crear retratos y desnudos inspirados en una base fotográfica.

La tercera sección aborda el desafío de comprobar fehacientemente quienes fueron las primeras artistas de la cámara en nuestro país, con la única daguerrotipista mujer, Antonia Brunet, y otras más que la seguirán por la tecnología de la foto en papel. Finalmente, y muy significativa, es la galería de sesenta retratos al daguerrotipo de argentinas que conforman la última sección con tomas que en gran mayoría nunca antes fueron publicados para su estudio histórico y cultural, y que pone ahora a disposición de los especialistas en las más diversas materias.

Entre esas imágenes y las del resto del trabajo, hay algunas realmente curiosas —como la de mujeres con evidentes bigotes– que develan aspectos ignorados sobre la intimidad de quienes posaron para la cámara.

En síntesis, estamos frente a un libro excelente que ha recibido una notable acogida en ámbitos académicos y ya ha trascendido las fronteras de nuestro país. Este trabajo se suma así a otros notables de Vertanessian, como al ya clásico Juan Manuel de Rosas. El retrato imposible, que logró desentrañar el aprovechamiento que realizó el gobernador porteño de sus representaciones idealizadas por distintos artistas, con el fin de construir y afianzar su poder político, y Retratos del Plata. Historias del daguerrotipo.

Primeras. Las argentinas y la fotografía (1840-1870)

Por Carlos G. Vertanessian

Ediciones Reflejos del Plata

277 páginas, $90.000.