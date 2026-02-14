Reseña: “Roberto Juarroz: la palabra necesaria”, de Jaime Correas

Aunque no se lo cite muy seguido, Roberto Juarroz (1925-1995) fue uno de los grandes poetas argentinos. De la singularidad de su proyecto, basta recordar que todos sus poemas fueron apareciendo en sucesivas colecciones de su “Poesía vertical”.

El escritor y periodista Jaime Correas, autor de novelas como Los falsificadores de Borges y ensayos como Cortázar en Mendoza, indaga en Roberto Juarroz: la palabra necesaria, en la obra del poeta. El estudio (reflejo de un antiguo seminario de licenciatura) apareció a cien años del nacimiento del poeta.

Poesía aparentemente prístina, para Correas la de Juarroz es una anti-respuesta al interrogante por la realidad. Más que interpretar, describir o criticar la realidad, ha sido más ambicioso: con sus versos quiso crearla. Hay tensiones entre la palabra, el silencio y el pensamiento, pero la mirada también es un sentido fundamental en el poeta: “La mirada une al hombre con la realidad. Está atenta a la atención del hombre y a sus distracciones. Vigila las relaciones entre todo lo real”. “Una red de miradas/ mantiene unido al mundo,/ no lo deja caerse”, escribe Juarroz al comienzo de su carrera. Pero complementa: “Y aunque yo no sepa qué pasa con los ciegos, mis ojos van a apoyarse en una espalda, que puede ser de dios”. La mirada es también ética.

El libro se completa con poemas inéditos de Juarroz, algunas cartas (no solo del poeta, sino también de otros) y una entrevista al escritor que le hizo el propio Correas en 1992, donde se lee: “Para mí la poesía es el extremo del lenguaje humano, es el mayor alcance que el hombre puede lograr a través del lenguaje”.

Roberto Juarroz: la palabra necesaria

Por Jaime Correas

Libros de piedra infinita

96 páginas