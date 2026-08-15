Reseña. Room service en la selva, de Andrés Serbin

El nuevo libro de relatos del antropólogo y analista internacional Andrés Serbin (Buenos Aires, 1948) se puede leer como una autobiografía sublimada en los regocijos e inconvenientes que deparan la sexualidad, la gastronomía, los viajes, la vida académica y los vínculos afectivos. Casi un tercio del volumen, de tono ameno, está dedicado a experiencias y “sintonías eróticas” con mujeres esculturales que los narradores, en ocasiones álter ego del autor, seducen con mayor o menor esfuerzo. Todas las historias están basadas en hechos reales.

Se brindan explicaciones para el donjuanismo: “Mucho antes del poliamor no tenía reparos en vivir, tal vez por curiosidad y sin ser un depredador, efímeras aventuras”; en “El estigma”, se lee: “Y siempre le gustó el juego de seducción mutuo, tal vez porque era genético y su padre, sus tíos y sus abuelos se dedicaban con ahínco a ese juego, a veces sin pruritos y sin medir las consecuencias”.

Las mejores historias son las que transcurren en territorio extranjero (en una de ellas, ambientada en Cambridge, se indigesta el venezolano Leopoldo López), con observaciones bien porteñas sobre temperamentos y entornos (antes de la muerte de Franco, comenta, “los españoles seguían siendo hoscos y mojigatos”). Sobresalen los perfiles de las mujeres de su familia, como las abuelas y tías abuelas que sobrevivieron a los “cataclismos históricos” del siglo pasado, y la tierna semblanza sobre su madre. “Era dura y era, a la vez, algo tímida, pero tremendamente asertiva y competitiva, particularmente con los hombres”, recuerda.

Room service en la selva

Andrés Serbin

Dunken

160 páginas

$ 32.000