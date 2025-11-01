Reseña: Solo con un mapa, por Luis Pescetti

Protagonizada por Lucio, un chico oriundo de la localidad santafesina de San Jorge (igual que el autor), con pocos amigos y un gran deseo de ser popular, la nueva novela breve de Luis Pescetti condensa varias aventuras. Gracias a un mapa hallado en una casa que compró su abuelo, Lucio empieza a aparecer en distintos lugares del mundo. “Desdoblé el mapa lentamente y, ¡tal cual!, el desierto se hacía más transparente hasta borrarse enfrente de mí. Repetí el movimiento, rápido: desierto enfrente y mareo. Sillón salvador. Respiré hondo”, describe el procedimiento en tiempo real.

En una ciudad siberiana, en el Aconcagua o en Egipto (donde aprovecha para ocuparse de la tarea escolar), el chico hace amigos sin dificultades. Juega al fútbol (como buen argentino, “chapea” con Messi), imagina su vida en sitios remotos, como miembro de otras familias, e incluso tiene la chance de ayudar a salvar el planeta. “O sea que… era como una pantalla tridimensional interactiva. Y cumplía deseos: ¡esos chicos me hablaban contentos!”, razona en Yakutsk sobre las bondades del mapa mágico.

El estilo desopilante e informal de Pescetti encaja con una fábula sobre la importancia de la empatía para calibrar los vínculos afectivos con familiares, amistades y personas desconocidas. En Tokio, Lucio se encuentra con el señor Hernández, otro “viajero por mapa” como él (pero de la edad de su abuelo), que, desde Chiapas, llegó a dirigir el Museo Ghibli, fundado por Hayao Miyazaki. “Pareces uno de mis nietos”, le dice. El libro viene con un mapa de regalo.

Solo con un mapa

Por Luis Pescetti

Ilustraciones de Javier Joaquín

Loqueleo

96 páginas; $ 20.900