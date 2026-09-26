Reseña. Tañhi iyahinpho-Cuando despierta el monte, de Camilo Ballena

Ganador del Primer Premio de Poesía Indígena de la Argentina, el escritor, músico y cantante wichí Camilo Ballena reconstruye el universo del monte chaqueño como una vivencia espiritual y práctica que sostiene la vida comunitaria. Desde los primeros versos (“¿Cómo cuento el monte a quien nunca lo ha atravesado? / Escuchado. / Sentido”), el poemario bilingüe wichí-español se presenta como la traducción de una sensibilidad y un modo de habitar: “Ser del monte / es llevar polvo de sendero en la piel / y sentir que cada raíz es un pariente antiguo que/ todavía enseña”. Integraron el jurado del concurso Liliana Ancalao, Diana Bellessi y Yana Lucila Lema Otavalo.

La conciencia de las injusticias ambientales se evidencia apenas por contraste: en los poemas, la naturaleza es un espacio sagrado (“Monte inmenso/ piel de los dioses”) donde árboles y frutos son espíritus, y el río, “la voz antigua que corre sin descanso”. La mujer wichí es una “tejedora de mundos”, y el hombre, “dueño de nada/ guardián de todo”. Hay poemas sobre custodios del futuro (“Ileykhalojh”, “Chalajhitajh”), una diosa seductora y cruel (“Suytayajh”), pájaros mensajeros y pequeños duendes montaraces: “Leves/ como un soplo / su espíritu es más fuerte / que cualquier tormenta”.

“No creo haber siempre logrado poner en valor en las versiones al español la expresividad de mi lengua, su música, los sonidos que nos ligan a nuestro territorio y a nuestra historia”, se excusa el autor en el epílogo. Sin embargo, su poesía atraviesa esos obstáculos: “Cada palabra wichí / es un puente invisible”.

Tañhi iyahinpho–Cuando despierta el monte

Camilo Ballena

La Flor Azul

118 págs.

$ 25.000