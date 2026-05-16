Reseña. Terca, de Natalia Bericat

El segundo poemario de Natalia Bericat (Mar del Plata, 1978) se inscribe en el registro de la literatura militante. “Hasta que este maldito mundo / cambie de una vez / me bautizo. / Porfiada”, se lee en el poema que da título al libro. La voz poética y política es coral: turna la primera persona del plural con la primera del singular, vincula la escritura con el tejido (“Escribir es revelar / encontrar el hilo / de todas las madejas”) y proyecta la poesía como un método para “coser lo urgente”.

Más que poemas, los textos de Bericat son proclamas anticoloniales, ecologistas, utópicas y revolucionarias en verso en las que los temas moldean las formas. Esto tiene ventajas y desventajas. Por un lado, se retoma una tradición de la literatura local desde una perspectiva popular y explícitamente feminista (“Las mujeres que luchan / no mueren”, en un poema dedicado a la memoria de la activista brasileña Marielle Franco); por otro, el poemario se sobrecarga, en particular en la sección “Inventario para la acción”, con una suerte de agenda de la resistencia: “femicidios, travesticidios / y crímenes de odio / desmonte, incendios, extractivismo / petróleo, litio, agua, suelo fértil / miserables volviendo al trono / guerra, bombas y genocidios”.

Editora, docente y autora de dos novelas publicadas en el mismo sello, Bericat sigue fiel a un proyecto literario “tejido con la palabra y con la acción”, como sostiene Marianela Saavedra en el prólogo, que concibe el “género visceral” de la poesía como una trinchera “de pieles valientes” desde la que también se batalla contra las injusticias.

Terca

Por Natalia Bericat

Sudestada

120 páginas

$ 25.000