Reseña. Todas las especies, mi amor y vos, de Julieta Novelli

Doctora en Letras, narradora e investigadora, Julieta Novelli (La Plata, 1991) también es poeta. En su quinto poemario, profundiza en una escritura vinculada con la experiencia y el argumento urgente. El amor, la amistad, las despedidas de los seres queridos, la vida cotidiana y el misterio de la muerte se filtran en el repertorio de Todas las especies, mi amor y vos. La subjetividad de una voz coloquial, directa y cercana domina la gran mayoría de los poemas: “No saben la cantidad / de veces que bajé la cabeza / hoy, agarrándome la frente / apuntando la mirada al pecho”, revela en los cuatro primeros versos.

La originalidad despunta en algunos poemas. En “Primer día de muerta” asume la perspectiva de una joven difunta y en “El ruido de la muerte” registra “el baile de los hongos y las bacterias” que comienza post mórtem: “Acá y allá, podés escucharlos / del fondo de tu cuerpo como eco / del día que vendrá, abrís las manos / las palmas ya blancas hacia el cielo / pst, pst, pst / somos, amor, fuegos artificiales”. Hay otros que parodian voces en italiano, portugués, inglés y alemán; el volumen toma su título de un verso de “Un bar al este de Berlín”.

Por último, varios textos aportan pistas sobre la propuesta poética de Novelli, como pasa con “Todo eso que se dice vital”. En “Poeta caidista” elige describirse por contraste con otros estilos: “Ni pop, ni objetivista, / ni comprometida, ni tarada. / Mi tendencia es tirarme / caída libre a / lo que me hace reír / lo que me hace llorar / el miedo y el absurdo”.

Todas las especies, mi amor y vos – Julieta Novelli. Salta el pez

Todas las especies, mi amor y vos

Julieta Novelli

Salta el Pez

40 págs.

$ 19.740