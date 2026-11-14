Reseña. Un dios sacude la casa, de Eugenia Almeida

Quince cuentos componen Un dios sacude la casa, el libro de Eugenia Almeida (Córdoba, 1972). La mayoría de ellos presentan con crudeza vidas inmersas en la desesperanza, destinos irredentos, mundos donde acechan la tragedia y el desastre.

El protagonista de “Péndulo”, oprimido por el desamor y el maltrato de su familia, siente la necesidad de “aniquilarlos, que no estén, que no existan, que desaparezcan”. En “Malditos” un policía que participa a regañadientes en la represión de una marcha de protesta cree haber sido maldecido por una de las manifestantes. “Competencia” traza, desde una perspectiva irónica y despiadada, la intrincada urdimbre de la corrupción en la función pública de una provincia.

Almeida emplea el lenguaje coloquial con acierto para fortalecer la verosimilitud de sus escenarios y de sus personajes, pero no se limita a transmitir un habla local o determinada jerga de un modo meramente decorativo, sino que los convierte en elementos esenciales de su arquitectura narrativa. Este recurso se destaca principalmente en “Cortejo”, que trata sobre los planes para robar un Banco y las sospechas acerca de un posible “batidor”.

Los padecimientos de un soldado herido que espera ser rescatado (“Pluma”), una mujer a quien sus vecinos acusan de destripar perros (“Canaleta”) y un revólver calibre 22 que “tiene el vicio de la desgracia” (“Yeta”) son otras de las historias elaboradas por la escritora cordobesa.

“Promesa”, que refiere el accidente de un aprendiz menor de edad en una carpintería, redondea un final distinto en el que se imponen la compasión y la honestidad.

Dos cuentos sobresalen del resto. Ambos despliegan una pulida estructura que combina suspenso con una cuidada gradación de las herramientas literarias para atraer la atención del lector y sorprenderlo.

En “Sangre” –a partir de la fiesta de casamiento de dos jóvenes que culmina en una muerte– se consigue una lograda ambientación rural y una sutil descripción de la relación jerárquica entre los patrones de un campo y sus empleados. “Alivio” ofrece otro entorno rural en el que la misteriosa aparición de los cadáveres de algunos habitantes de un pueblo, colgados de los árboles de un monte, va instalando un clima de terror y paranoia colectiva.

Almeida diseña argumentos sencillos o tramas más complejas en los que busca conjugar la brevedad de su desarrollo con la intensidad del desenlace. Los relatos de Un dios sacude la casa tienden a explorar los aspectos más sombríos del ser humano y casi siempre conducen a un inevitable clímax de violencia, como si las fuerzas oscuras que subyacen en las personas emergieran, a veces impulsadas por el azar o la fatalidad, para avasallar la razón y la benevolencia.

Un dios sacude la casa

Eugenia Almeida

Edhasa

119 páginas

$ 25.900