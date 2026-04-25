Reseña: “Vaca Muerta, tesoro y faro para la Argentina”, de Jorge Augusto Sapag

Nunca mejor elegido el nombre de un libro. El exgobernador de Neuquén, Jorge Augusto Sapag, acaba de presentar, en el porteño Palacio Noel, Vaca Muerta, tesoro y faro para la Argentina.

Con sagacidad y conocimiento, Sapag sitúa así desde el vamos el eje temático de su trabajo. Porque sin duda Vaca Muerta es hoy, para millones de argentinos, un verdadero faro de expectativas y esperanzas en momentos en que la sociedad aguarda una necesaria reactivación de la economía.

El libro traza el itinerario de una transformación que va desde un hallazgo científico hasta la consolidación del yacimiento como uno de los más importantes del mundo en recursos no convencionales. Asimismo, analiza los desafíos políticos, económicos y tecnológicos que acompañaron cada etapa de un proceso al que, como gobernador, no ha sido ajeno.

Sapag nació en Zapala en 1951 y gobernó Neuquén durante dos períodos. De origen libanés, su familia se sintió compenetrada con los valores del país y advirtió el potencial de sus riquezas naturales, que históricamente, en Neuquén, van de la lana de oveja a la promesa de los hidrocarburos. Impulsores de un modelo industrialista, los Sapag vieron en el petróleo y el gas una riqueza que alcanzaba no solo a la provincia, sino también al país

En las páginas del libro el autor examina con detenimiento y genuina pasión los factores que hicieron posible el desarrollo de Vaca Muerta, las dificultades y los obstáculos estructurales que debió superar, marcados a veces por un laberinto de leyes y desinteligencias entre el orden provincial y nacional, y por último las decisiones estratégicas que marcaron su consolidación.

Vaca Muerta nos hace soñar con un gran aumento de las exportaciones, más allá de asegurar nuestro autoabastecimiento, y con obras de infraestructura que confirmen que estamos frente a un tesoro que exige inversión y desarrollo, así como complementariedad entre lo público y lo privado, y esfuerzo nacional tanto como capitales extranjeros. En su condición de actor y testigo, Sapag resume, con pluma ágil y buena memoria, anécdotas que van jalonando la historia del yacimiento.

El libro tiene un valioso prólogo de Marcos Bulgueroni , CEO de Pan American Energy, empresario que conoce como pocos la realidad del sector energético y que acompañó, junto a Daniel Gerold, al autor durante la presentación de la obra.

Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina, de editorial Sidera, propone un escenario de reflexión y diálogo sobre el futuro energético del país, la soberanía nacional, la viabilidad económica y el desarrollo sostenible de la producción de hidrocarburos. Muy bien editado, el libro resulta un valioso aporte para el debate sobre la economía argentina y sus posibilidades. Y una lectura que ayuda a entender de dónde venimos y hacia dónde podemos dirigirnos.

Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina

Jorge Augusto Sapag

Editorial Sidera