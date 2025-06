Reseña: Verano, de Ali Smith

Con un Verano deslumbrante, la escritora escocesa Ali Smith (Inverness, 1964) cierra el ciclo de su magistral Cuarteto estacional. La novela final enlaza las vidas de una familia, un anciano y una pareja –que ya no es pareja– en un telar de hilos que se unen y separan para mostrar que, en el fondo de la oscuridad actual, todavía es posible encontrar una chispa de esperanza.

Entre múltiples puntos de vista, enfocados en la vida de cada protagonista como una linterna mágica, la historia de Verano se arma a partir de fragmentos. El comienzo está a cargo de Sasha, una adolescente muy consciente del cambio climático y las desigualdades, que se resiste a la mezquindad del mundo. Enseguida se conoce a su hermano Robert, un niño genio, fanático de Einstein, víctima de un bullying feroz, tan frágil como cruel. Ya en este inicio puede verse el modo en que Smith ahonda en los recovecos de la consciencia, crea miradas singulares sobre el mundo, y al mismo tiempo, deja que el ruido de las múltiples crisis contemporáneas resuene con toda su furia en el fondo de las historias, pero también en sus personajes.

La trama gira, una y otra vez. A partir de un accidente, los hermanos y su madre conocen a dos escritores, Catherine y Arthur, conversan y enseguida se sienten afines, tanto que de modo imprevisto la pareja los invita a un viaje que tienen que hacer para cumplir con un encargo de la madre de él, que al morir le dejo una piedra para entregar a su viejo amigo Daniel. Y aquí sí, Smith da un salto: la narración sigue los vericuetos de la mente algo perdida de este hombre de 104 años que no sabe si no sigue habitando en la cabaña de internamiento en la que fue alojado de modo forzoso por el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial, debido a su origen alemán. Los lectores de Smith descubrirán que este anciano no es otro que Daniel, el protagonista de Otoño, primera novela del cuarteto. Y no será el único personaje de las anteriores historias que retorne en Verano.

Más allá de estos protagonistas, la novela no está unida por la trama o el argumento a Otoño, Invierno y Primavera, las otras novelas que forman el Cuarteto estacional, pero sí comparte con ellas una humanidad honda y entrañable, muy crítica del presente.

En ese vaivén entre lo público y la intimidad de la experiencia, en Verano se respira el aliento de una novela total. Smith tiene el don de unir lo irreconciliable a través de un lenguaje preciso, poético por la verdad que encarna. Ese lenguaje, hecho de capas, parecen no dejar nada afuera, desde la literatura que conforma la vida, como Shakespeare o Dickens, hasta la reflexión sobre el amor, la familia, y en definitiva, la necesidad urgente de hallar una nueva cualidad para lo humano.

Verano

Por Ali Smith

Nórdica. Traducción: Magdalena Palmer

333 páginas, $ 28.500