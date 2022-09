Si, de Aníbal Jarkowski: un genio de las letras, materia de la ficción

Jorge Luis Borges no escribió novelas; sin embargo, en la reciente novela de Aníbal Jarkowski (Buenos Aires, 1960) aparece como protagonista junto a la escritora, periodista y “amor imposible” Estela Canto. En Si se combinan hechos imaginados con otros que ocurrieron, como la sanción que Borges recibió por haber firmado una solicitada en contra del gobierno peronista y su posterior degradación (o irónico ascenso) de auxiliar bibliotecario a inspector de aves y conejos, el romance con Canto y la estrecha relación entre Borges y su madre, por un lado, y Estela y su hermano Patricio, por otro. La novela concede dos partes a Borges (presentado como B) y una a Canto, donde B pasa a ser Borges.

La narración de Jarkowski es, en apariencia, adusta y documental, incluso cuando cede la palabra a los personajes, entre ellos, un sórdido espía al servicio del “régimen”, amigos con dinero, parientes y el psiquiatra al que acude Borges (por consejo de Estela) para vencer su timidez de hablar en público y resolver cuestiones sentimentales. Así se describe a la autora de Borges a contraluz: “Estela se mantenía a sí misma desde antes de cumplir los veinte años y sabía cómo pagarse la libertad de no depender del dinero de un hombre”. Y de este modo reflexiona ella (por escrito) luego de una visita en la que Borges le obsequia un cuaderno: “El que quiera escribir como él no será nadie, pero el que no se esfuerce por escribir tan bien como él tampoco será nadie. Para los que se dan cuenta de eso debe ser desesperante”. El máximo escritor argentino es observado con la lupa de la ficción en un experimento literario con dosis de erotismo, ideología y suspenso.

Si, de Aníbal Jarkowski (Bajo la Luna). 160 páginas. $1650