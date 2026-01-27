Acertijo con respuesta: pronóstico meteorológico
Un acertijo para pensar y poner a prueba tu mente; ¿te animás a encontrar la solución?
LN Juegos continúa en expansión y ahora suma acertijos y adivinanzas a su propuesta lúdica. A diferencia de los clásicos pasatiempos interactivos como Nexos, Palabra oculta y Panal de letras, estos acertijos combinan imágenes, letras y símbolos para representar palabras o frases que los jugadores deben descubrir. Por eso resultan ideales para estimular la creatividad y el pensamiento lateral.
Para resolver un acertijo se recomienda examinar detenidamente la consigna. A menudo, la solución radica en interpretar el conjunto de forma no literal, en busca de juegos de palabras o frases conocidas representadas visualmente.
¿Sos capaz de resolver este acertijo?
El acertijo del pronóstico meteorológico
Juan estaba viendo la televisión. Justo después de las noticias de medianoche transmitieron el pronóstico meteorológico: “Está lloviendo ahora y seguirá lloviendo durante los próximos dos días. Sin embargo, en 72 horas estará claro y soleado”.
“Se equivocaron otra vez”, se burló Juan. Tenía razón, pero, ¿cómo lo supo?
Descubrí la respuesta al final de esta nota.
Respuesta del acertijo
Pronóstico meteorológico: Al cabo de 72 horas volvería a ser medianoche, así que nunca podría estar “claro y soleado”.
