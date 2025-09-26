LA NACION

Acertijo con respuesta: selector

Un acertijo para pensar y poner a prueba tu mente; ¿te animás a encontrar la solución?

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
PARA LA NACIONEdiciones de Mente
Lewis Hamilton maneja su Ferrari en la primera sesión de entrenamientos libres en Monza, sede del GP de Italia de Fórmula 1
Lewis Hamilton maneja su Ferrari en la primera sesión de entrenamientos libres en Monza, sede del GP de Italia de Fórmula 1David Davies/PA Wire/dpa - PA Wire

LN Juegos continúa en expansión y ahora suma acertijos y adivinanzas a su propuesta lúdica. A diferencia de los clásicos pasatiempos interactivos como Nexos, Palabra oculta y Panal de letras, estos acertijos combinan imágenes, letras y símbolos para representar palabras o frases que los jugadores deben descubrir. Por eso resultan ideales para estimular la creatividad y el pensamiento lateral.

Para resolver un acertijo se recomienda examinar detenidamente la consigna. A menudo, la solución radica en interpretar el conjunto de forma no literal, en busca de juegos de palabras o frases conocidas representadas visualmente.

¿Sos capaz de resolver este acertijo?

El acertijo del selector

Seleccione una letra de cada terna para obtener, ya ordenados, el nombre y apellido de un recordado piloto alemán de Fórmula 1.

Las letras restantes de cada terna formarán una frase.

ERL AHO MLB PRE HES TAS COC NHD UEN AMD AOA

SEC HRL EIB RER

Nombre: ————————————————

Frase: ————————————————

Descubrí la respuesta al final de esta nota.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

LN juegos; Computadora con juegos LN; Celular con juegos LN
LN juegos; Computadora con juegos LN; Celular con juegos LNpanitanphoto - Shutterstock

Para los fanáticos de los acertijos y de los desafíos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.

Mock up white screen blank mobile phone in woman hands holding lying on the sofa Back view
Mock up white screen blank mobile phone in woman hands holding lying on the sofa Back viewperfectlab - Shutterstock

También te ofrecemos Nexos, un pasatiempo atrapante que desafía a los jugadores a establecer relaciones entre 16 palabras mezcladas al azar.

El objetivo del juego es formar cuatro grupos de cuatro palabras cada uno. Las palabras que integran cada conjunto se encuentran vinculadas entre sí por distintas temáticas a develar. Pero cuidado: no siempre son fáciles de distinguir.

Respuesta del acertijo

ZANDVOORT, NETHERLANDS - AUGUST 24: Ralf Schumacher walks in the paddock during practice/qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Netherlands at Circuit Zandvoort on August 24, 2024 in Zandvoort, Netherlands. (Photo by Kym Illman/Getty Images)
ZANDVOORT, NETHERLANDS - AUGUST 24: Ralf Schumacher walks in the paddock during practice/qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Netherlands at Circuit Zandvoort on August 24, 2024 in Zandvoort, Netherlands. (Photo by Kym Illman/Getty Images)Kym Illman - Getty Images Europe

Selector: Ralph Schumacher.

Frase: “El hombre está condenado a ser libre”

Por Ediciones de Mente
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. El mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza
    1

    “Así le va a quien me roba”: el mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza

  2. Lanzan un nuevo SUV de 7 asientos con foco en el bajo consumo
    2

    Lanzan un nuevo SUV de 7 asientos con foco en el bajo consumo

  3. A cuánto cotiza el dólar oficial y blue este jueves 25 de septiembre
    3

    A cuánto cotizó el dólar este jueves 25 de septiembre

  4. Estallido de bronca e indignación en un chat de socios de la Rural
    4

    “Estafados y huérfanos”: estallido de bronca e indignación en un chat de socios de la Rural

Cargando banners ...