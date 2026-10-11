Las respuestas al crucigrama del domingo 11 de octubre

El crucigrama de este domingo incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es "Niñas pequeñas", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Estatuilla dorada entregada a los mejores actores". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Mujer de extrema religiosidad

BEATA

6 Moldeado a base de golpes y calor

FORJADO

8 Gigante de la informática

MICROSOFT

10 De forma abundante

MUCHO

11 Zonas delimitadas

ÁREAS

13 Estatuilla dorada entregada a los mejores actores

OSCAR

14 Fuerte y grave (el sonido)

RONCO

15 502, en números romanos

DII

16 ___ de Mayo: emblema en la bandera argentina

SOL

17 Sirva de refugio

ACOJA

20 País del panda gigante

CHINA

22 Tecnología para localizar submarinos

SONAR

23 Refriegues con agua y jabón

LAVES

24 Distanciadas

SEPARADAS

26 Opciones de pasteles

SABORES

27 Niñas pequeñas

NENAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Bola utilizada en un juego de puntería

BOCHA

2 Inexactitud

ERROR

3 Condimento con dientes

AJO

4 Determinar el precio de algo

TASAR

5 Estimo

ADORO

6 Historias irreales

FICCIONES

7 Afrentosas

OFENSIVAS

8 Organistas, gaiteros y guitarristas

MÚSICOS

9 Zapatos que pueden ser de aguja o plataforma

TACONES

10 Estilos adoptados por la gente

MODAS

12 Por sus propias cuentas (fem.)

SOLAS

18 ___ Airlines, aerolínea con sede en Tokio

JAPAN

19 Idioma hablado en Baréin

ÁRABE

20 Parte blanquecina del huevo

CLARA

21 Dios de los infiernos, hijo de Cronos

HADES

25 Producto de Bacardí o Brugal

RON

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.