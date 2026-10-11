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Las respuestas al crucigrama del domingo 11 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Fuerte y grave (el sonido)”
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El crucigrama de este domingo incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es "Niñas pequeñas", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Estatuilla dorada entregada a los mejores actores". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Mujer de extrema religiosidad
BEATA
6 Moldeado a base de golpes y calor
FORJADO
8 Gigante de la informática
MICROSOFT
10 De forma abundante
MUCHO
11 Zonas delimitadas
ÁREAS
13 Estatuilla dorada entregada a los mejores actores
OSCAR
14 Fuerte y grave (el sonido)
RONCO
15 502, en números romanos
DII
16 ___ de Mayo: emblema en la bandera argentina
SOL
17 Sirva de refugio
ACOJA
20 País del panda gigante
CHINA
22 Tecnología para localizar submarinos
SONAR
23 Refriegues con agua y jabón
LAVES
24 Distanciadas
SEPARADAS
26 Opciones de pasteles
SABORES
27 Niñas pequeñas
NENAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Bola utilizada en un juego de puntería
BOCHA
2 Inexactitud
ERROR
3 Condimento con dientes
AJO
4 Determinar el precio de algo
TASAR
5 Estimo
ADORO
6 Historias irreales
FICCIONES
7 Afrentosas
OFENSIVAS
8 Organistas, gaiteros y guitarristas
MÚSICOS
9 Zapatos que pueden ser de aguja o plataforma
TACONES
10 Estilos adoptados por la gente
MODAS
12 Por sus propias cuentas (fem.)
SOLAS
18 ___ Airlines, aerolínea con sede en Tokio
JAPAN
19 Idioma hablado en Baréin
ÁRABE
20 Parte blanquecina del huevo
CLARA
21 Dios de los infiernos, hijo de Cronos
HADES
25 Producto de Bacardí o Brugal
RON
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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