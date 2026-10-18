Las respuestas al crucigrama del domingo 18 de octubre

El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Pieza que cierra un recipiente", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Parar en California". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Que no actúa por sí misma

PASIVA

7 Movimientos del agua que llegan a la playa

OLAS

11 Vayan hacia un sitio

ACUDAN

12 Signo que suele anteceder "pero"

COMA

13 ___ Oppenheimer, físico de EE. UU.

ROBERT

14 Río ruso que desemboca en el mar Caspio

URAL

15 La isla Samos, por su ubicación

EGEA

16 Me mantuve aguardando

ESPERÉ

18 Frase en algunos paquetes de pan de molde (2 palabras)

SIN LACTOSA

20 Protagonista de "Matrix"

NEO

21 Enemistar

INDISPONER

28 Con mucho ánimo

BRIOSO

29 Pieza que cierra un recipiente

TAPA

30 "Escoba nueva barre ___"

BIEN

31 Hicieron burla

RIERON

33 Anda sin rumbo fijo

VAGA

34 Estaciona

APARCA

35 Tostar el lomo al fuego

ASAR

36 Limpias para eliminar impurezas

SANEAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Como los números 4, 44 y 444

PARES

2 Recibí con los brazos abiertos

ACOGÍ

3 Ascienden, escalan

SUBEN

4 Modelo de perfección

IDEAL

5 Sistema que ayuda al árbitro

VAR

6 Precursoras de una actividad

ANTECESORAS

7 Llenó un espacio

OCUPÓ

8 Cámara de Los ___: Cámara Alta del parlamento del Reino Unido

LORES

9 Sentirá un gran cariño

AMARÁ

10 "Lo barato ___ caro"

SALE

17 Parar en California

STOP

19 Sabor de galletas

ANÍS

21 Te desplazarías al lugar

IRÍAS

22 Rechaza

NIEGA

23 Ayudar a una ONG con dinero

DONAR

24 Observan desde una posición elevada

OTEAN

25 Relaté un suceso

NARRÉ

26 Temporada de larga duración

ÉPOCA

27 Anfibios de piel rugosa

RANAS

28 Famoso banco de España

BBVA

32 Tipo de cerveza amarga

IPA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.