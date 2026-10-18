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Las respuestas al crucigrama del domingo 18 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Movimientos del agua que llegan a la playa”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 29 debe responder a la definición de qué es "Pieza que cierra un recipiente", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Parar en California". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Que no actúa por sí misma
PASIVA
7 Movimientos del agua que llegan a la playa
OLAS
11 Vayan hacia un sitio
ACUDAN
12 Signo que suele anteceder "pero"
COMA
13 ___ Oppenheimer, físico de EE. UU.
ROBERT
14 Río ruso que desemboca en el mar Caspio
URAL
15 La isla Samos, por su ubicación
EGEA
16 Me mantuve aguardando
ESPERÉ
18 Frase en algunos paquetes de pan de molde (2 palabras)
SIN LACTOSA
20 Protagonista de "Matrix"
NEO
21 Enemistar
INDISPONER
28 Con mucho ánimo
BRIOSO
29 Pieza que cierra un recipiente
TAPA
30 "Escoba nueva barre ___"
BIEN
31 Hicieron burla
RIERON
33 Anda sin rumbo fijo
VAGA
34 Estaciona
APARCA
35 Tostar el lomo al fuego
ASAR
36 Limpias para eliminar impurezas
SANEAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Como los números 4, 44 y 444
PARES
2 Recibí con los brazos abiertos
ACOGÍ
3 Ascienden, escalan
SUBEN
4 Modelo de perfección
IDEAL
5 Sistema que ayuda al árbitro
VAR
6 Precursoras de una actividad
ANTECESORAS
7 Llenó un espacio
OCUPÓ
8 Cámara de Los ___: Cámara Alta del parlamento del Reino Unido
LORES
9 Sentirá un gran cariño
AMARÁ
10 "Lo barato ___ caro"
SALE
17 Parar en California
STOP
19 Sabor de galletas
ANÍS
21 Te desplazarías al lugar
IRÍAS
22 Rechaza
NIEGA
23 Ayudar a una ONG con dinero
DONAR
24 Observan desde una posición elevada
OTEAN
25 Relaté un suceso
NARRÉ
26 Temporada de larga duración
ÉPOCA
27 Anfibios de piel rugosa
RANAS
28 Famoso banco de España
BBVA
32 Tipo de cerveza amarga
IPA
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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