Las respuestas al crucigrama del domingo 25 de octubre

El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Apoyó sobre la silla.", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "___ Elordi, actor australiano de 'Cumbres Borrascosas'.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ Elordi, actor australiano de 'Cumbres Borrascosas'.

JACOB

6 Adornos brillantes para presumir.

JOYAS

11 'Tienes un ___' comedia con Tom Hanks y Meg Ryan.

E-MAIL

12 Dijese sus plegarias.

ORASE

13 Apoyó sobre la silla.

SENTÓ

14 Tachar con líneas.

RAYAR

15 Primer dígito decimal del número pi.

UNO

16 Colisionada.

CHOCADA

18 Causó ruido.

SONÓ

20 Excesos que causan daño.

ABUSOS

21 Trivial, insignificante.

BANAL

23 Indicio de un paso previo.

RASTRO

26 Prefijo que indica ocho.

OCTO

30 ___ celiaca: vaso que lleva la sangre al estómago.

ARTERIA

32 www.unesco.___.

ORG

33 ___ de Arco: la Doncella de Orleans.

JUANA

34 Alimentarse como un bebé.

MAMAR

36 Quitas la tapa.

ABRES

37 Asisto sin demora.

ACUDO

38 Cuento una historia.

NARRO

39 Muchachitos.

NENES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 El protagonista de los Evangelios.

JESÚS

2 Grato y placentero en el trato.

AMENO

3 Marca de cámaras fotográficas.

CANON

4 Organización Internacional del Trabajo (sigla).

OIT

5 Cuaderno de hojas desprendibles.

BLOC

6 Protuberancia en la espalda.

JOROBA

7 Adivino antiguo con respuestas ambiguas.

ORÁCULO

8 Abuelas, en el lenguaje infantil.

YAYAS

9 ___ con cuero: plato típico gauchesco.

ASADO

10 Te convertirás en.

SERÁS

17 Capital de Vietnam.

HANÓI

19 Lograr lo que se persigue.

OBTENER

22 Destruyó todo a su paso.

ARRASÓ

23 Hienden, parten.

RAJAN

24 Destino turístico caribeño.

ARUBA

25 Ringo ___: el baterista de los Beatles.

STARR

27 Frecuente, corriente.

COMÚN

28 World ___ Center, antiguo complejo de edificios.

TRADE

29 Monstruos de cuentos y leyendas.

OGROS

31 Capital de Jordania.

AMÁN

35 En tenis, punto de saque.

ACE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.