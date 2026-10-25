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Las respuestas al crucigrama del domingo 25 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “'Tienes un ___' comedia con Tom Hanks y Meg Ryan.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Apoyó sobre la silla.", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "___ Elordi, actor australiano de 'Cumbres Borrascosas'.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ Elordi, actor australiano de 'Cumbres Borrascosas'.
JACOB
6 Adornos brillantes para presumir.
JOYAS
11 'Tienes un ___' comedia con Tom Hanks y Meg Ryan.
12 Dijese sus plegarias.
ORASE
13 Apoyó sobre la silla.
SENTÓ
14 Tachar con líneas.
RAYAR
15 Primer dígito decimal del número pi.
UNO
16 Colisionada.
CHOCADA
18 Causó ruido.
SONÓ
20 Excesos que causan daño.
ABUSOS
21 Trivial, insignificante.
BANAL
23 Indicio de un paso previo.
RASTRO
26 Prefijo que indica ocho.
OCTO
30 ___ celiaca: vaso que lleva la sangre al estómago.
ARTERIA
32 www.unesco.___.
ORG
33 ___ de Arco: la Doncella de Orleans.
JUANA
34 Alimentarse como un bebé.
MAMAR
36 Quitas la tapa.
ABRES
37 Asisto sin demora.
ACUDO
38 Cuento una historia.
NARRO
39 Muchachitos.
NENES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 El protagonista de los Evangelios.
JESÚS
2 Grato y placentero en el trato.
AMENO
3 Marca de cámaras fotográficas.
CANON
4 Organización Internacional del Trabajo (sigla).
OIT
5 Cuaderno de hojas desprendibles.
BLOC
6 Protuberancia en la espalda.
JOROBA
7 Adivino antiguo con respuestas ambiguas.
ORÁCULO
8 Abuelas, en el lenguaje infantil.
YAYAS
9 ___ con cuero: plato típico gauchesco.
ASADO
10 Te convertirás en.
SERÁS
17 Capital de Vietnam.
HANÓI
19 Lograr lo que se persigue.
OBTENER
22 Destruyó todo a su paso.
ARRASÓ
23 Hienden, parten.
RAJAN
24 Destino turístico caribeño.
ARUBA
25 Ringo ___: el baterista de los Beatles.
STARR
27 Frecuente, corriente.
COMÚN
28 World ___ Center, antiguo complejo de edificios.
TRADE
29 Monstruos de cuentos y leyendas.
OGROS
31 Capital de Jordania.
AMÁN
35 En tenis, punto de saque.
ACE
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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