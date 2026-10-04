Las respuestas al crucigrama del domingo 4 de octubre

El crucigrama de este domingo incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "La parada que cobra el camino.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Calle ancha y principal.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Soltero con voto de castidad.

CELIBE

7 El sonido de un golpe en el cómic.

PAF

10 Calle ancha y principal.

AVENIDA

12 Saludo telefónico muy común.

ALO-

13 Deslicé la lengua.

LAMI

14 '___ Twist', novela de Charles Dickens.

OLIVER

16 Expone motivos justificativos.

ADUCE

18 Indignación pasajera.

ENOJO

19 Formales y responsables.

SERIOS

21 Uno + due...

TRE

22 Caricatura japonesa, pero no infantil.

ANIMÉ

24 Cosmético semilíquido.

GEL

26 Combustible de la locomotora.

CARBÓN

30 Estar en combustión.

ARDER

32 La parada que cobra el camino.

PEAJE

33 Ciudad principal de las Bahamas.

NASSAU

35 Monte de Jerusalén.

SIÓN

36 Prefijo: igual.

ISO

37 Alta, delgada y proporcionada.

ESBELTA

39 Forma plural del verbo ser.

SON

40 Anhelas, ansías.

DESEAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Cortas una fruta para probarla.

CALAS

2 Escapa de una obligación.

EVADE

3 Primate de Madagascar.

LEMUR

4 Letras que abrevian un nombre.

INICIALES

5 Prefijo: 'dos'.

BI

6 Nombre previo de Tokio.

EDO

7 Miedo que paraliza.

PAVOR

8 Mándelo un poco más allá.

ALEJE

9 Lugar para discutir ideas.

FORO

11 Tipo de cerveza fermentada.

ALE

15 Rendimientos de un capital.

INTERESES

17 Mil millones de años.

EON

20 Así es, en latín.

SIC

23 'Mapa' de Inglaterra.

MAP

24 Aceitoso, que tiene gordura.

GRASO

25 ___ Arantes do Nascimento: Pelé.

EDSON

27 Forma de expresión corporal.

BAILE

28 Especie de sandalia.

OJOTA

29 Niñas de corta edad.

NENAS

30 Especia de sabor dulce.

ANÍS

31 Academia que estudia y regula el español.

RAE

34 Código del dólar estadounidense.

USD

38 Antes de la 'CE'.

BE

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.