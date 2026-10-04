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Las respuestas al crucigrama del domingo 4 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Especia de sabor dulce.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "La parada que cobra el camino.", mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en "Calle ancha y principal.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Soltero con voto de castidad.
CELIBE
7 El sonido de un golpe en el cómic.
PAF
10 Calle ancha y principal.
AVENIDA
12 Saludo telefónico muy común.
ALO-
13 Deslicé la lengua.
LAMI
14 '___ Twist', novela de Charles Dickens.
OLIVER
16 Expone motivos justificativos.
ADUCE
18 Indignación pasajera.
ENOJO
19 Formales y responsables.
SERIOS
21 Uno + due...
TRE
22 Caricatura japonesa, pero no infantil.
ANIMÉ
24 Cosmético semilíquido.
GEL
26 Combustible de la locomotora.
CARBÓN
30 Estar en combustión.
ARDER
32 La parada que cobra el camino.
PEAJE
33 Ciudad principal de las Bahamas.
NASSAU
35 Monte de Jerusalén.
SIÓN
36 Prefijo: igual.
ISO
37 Alta, delgada y proporcionada.
ESBELTA
39 Forma plural del verbo ser.
SON
40 Anhelas, ansías.
DESEAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Cortas una fruta para probarla.
CALAS
2 Escapa de una obligación.
EVADE
3 Primate de Madagascar.
LEMUR
4 Letras que abrevian un nombre.
INICIALES
5 Prefijo: 'dos'.
BI
6 Nombre previo de Tokio.
EDO
7 Miedo que paraliza.
PAVOR
8 Mándelo un poco más allá.
ALEJE
9 Lugar para discutir ideas.
FORO
11 Tipo de cerveza fermentada.
ALE
15 Rendimientos de un capital.
INTERESES
17 Mil millones de años.
EON
20 Así es, en latín.
SIC
23 'Mapa' de Inglaterra.
MAP
24 Aceitoso, que tiene gordura.
GRASO
25 ___ Arantes do Nascimento: Pelé.
EDSON
27 Forma de expresión corporal.
BAILE
28 Especie de sandalia.
OJOTA
29 Niñas de corta edad.
NENAS
30 Especia de sabor dulce.
ANÍS
31 Academia que estudia y regula el español.
RAE
34 Código del dólar estadounidense.
USD
38 Antes de la 'CE'.
BE
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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