Las respuestas al crucigrama del jueves 15 de octubre

El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 8 debe responder a la definición de qué es "La que lleva 'fuego' en el cabello.", mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en "Autorizar una propuesta o decisión.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 'Hacer las ___', reconciliarse.

PACES

6 Quedar rígido por el frío.

HELARSE

8 La que lleva 'fuego' en el cabello.

PELIRROJA

10 Con brillo nacarado.

PERLADO

11 Educación Primaria Obligatoria.

EPO

13 Situación embrollada.

ENREDO

14 Abreviadas señoras.

SRAS

15 Sustancia que coagula la leche.

CUAJO

16 Capital constitucional de Bolivia.

SUCRE

17 Entre en llamas.

ARDA

18 Diminutivo de bajo.

BAJITO

19 Anticonceptivo femenino.

DIU

20 Bultos que acompañan al viajero.

MALETAS

21 Llevarse algo de un tirón.

ARREBATAR

23 Autorizar una propuesta o decisión.

APROBAR

24 Habitar en un lugar.

MORAR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Piel quitada del cuerpo del animal (f.).

PELLEJA

2 Socio cuando toca sumar fuerzas.

ALIADO

3 Planta de tallo y hojas con espinas.

CARDO

4 No acierto.

ERRO

5 Sursuroeste.

SSO

6 Arco metálico que se clava en la pezuña.

HERRADURA

7 Practicar una actividad para mejorar.

EJERCITAR

8 Situación de pobreza o necesidad.

PENURIA

9 Mandar algo a un costado.

APARTAR

10 Faltad a la ley divina.

PECAD

12 Relativos a los huesos.

ÓSEOS

14 Asir con fuerza.

SUJETAR

16 Sazonaba, condimentaba.

SALABA

18 Opuesto a estribor.

BABOR

20 Puro, simple, sin mezcla.

MERO

22 Sigla del régimen de vueltas.

RPM

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.