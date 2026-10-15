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Las respuestas al crucigrama del jueves 15 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Sustancia que coagula la leche.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 8 debe responder a la definición de qué es "La que lleva 'fuego' en el cabello.", mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en "Autorizar una propuesta o decisión.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 'Hacer las ___', reconciliarse.
PACES
6 Quedar rígido por el frío.
HELARSE
8 La que lleva 'fuego' en el cabello.
PELIRROJA
10 Con brillo nacarado.
PERLADO
11 Educación Primaria Obligatoria.
EPO
13 Situación embrollada.
ENREDO
14 Abreviadas señoras.
SRAS
15 Sustancia que coagula la leche.
CUAJO
16 Capital constitucional de Bolivia.
SUCRE
17 Entre en llamas.
ARDA
18 Diminutivo de bajo.
BAJITO
19 Anticonceptivo femenino.
DIU
20 Bultos que acompañan al viajero.
MALETAS
21 Llevarse algo de un tirón.
ARREBATAR
23 Autorizar una propuesta o decisión.
APROBAR
24 Habitar en un lugar.
MORAR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Piel quitada del cuerpo del animal (f.).
PELLEJA
2 Socio cuando toca sumar fuerzas.
ALIADO
3 Planta de tallo y hojas con espinas.
CARDO
4 No acierto.
ERRO
5 Sursuroeste.
SSO
6 Arco metálico que se clava en la pezuña.
HERRADURA
7 Practicar una actividad para mejorar.
EJERCITAR
8 Situación de pobreza o necesidad.
PENURIA
9 Mandar algo a un costado.
APARTAR
10 Faltad a la ley divina.
PECAD
12 Relativos a los huesos.
ÓSEOS
14 Asir con fuerza.
SUJETAR
16 Sazonaba, condimentaba.
SALABA
18 Opuesto a estribor.
BABOR
20 Puro, simple, sin mezcla.
MERO
22 Sigla del régimen de vueltas.
RPM
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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