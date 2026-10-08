Las respuestas al crucigrama del jueves 8 de octubre

El crucigrama de este jueves incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Prefijo: igual.", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Ciudad costera israelí.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Prefijo que significa 'cuatro'.

TETRA

6 Portuguesas.

LUSAS

11 Expulsas con fuerza.

ECHAS

12 Pato.

ANADE

13 Derramé lágrimas.

LLORÉ

14 Guerrero japonés sigiloso.

NINJA

15 Buen aire, garbo o gallardía.

AIROSIDAD

17 Iniciales para Parra folclorista chilena.

VP

18 Santo abreviado.

STO

19 Tailandia en el siglo XIX.

SIAM

22 Prefijo: igual.

ISO

24 Bolena de los Tudor.

ANA

26 Aquí.

ACÁ

27 Oreja del caballo.

VELA

29 Tecla al lado de F1.

ESC

31 Artículo indeterminado.

UN

32 Ciudad francesa cercana a París.

VERSALLES

35 País africano rebautizado como Congo.

ZAIRE

37 Idioma polinesio.

MAORI

38 Muevo la bandera en el aire.

ONDEO

39 De forma de huevo.

OVADO

40 Observas desde un punto elevado.

OTEAS

41 Cesta grande para carga.

SERÓN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Ciudad costera israelí.

TEL-AVIV

2 Fenómeno astronómico.

ECLIPSE

3 Dios vikingo asociado con el martillo Mjölnir.

THOR

4 Peculiares por naturaleza.

RAROS

5 Propina un golpe.

ASESTA

6 La La __, musical moderno con Emma Stone y Ryan Gosling.

LAND

7 Establecías lazos o nexos.

UNÍAS

8 Fruta muy hidratante.

SANDIA

9 Abreviatura de 'adjetivo'.

ADJ

10 O ___: expresión para explicar.

SEA

16 Átomos cargados.

IONES

20 Convenio entre partes.

ACUERDO

21 Hogar con aires de palacio.

MANSION

23 Deje de retener en la memoria.

OLVIDE

25 Pasamos por la parrilla.

ASAMOS

28 Relativa a la aviación.

AÉREA

30 Código de acceso.

CLAVE

33 Acusados, convictos.

REOS

34 Alabar, elogiar

LOAR

35 Prefijo griego: 'animal'.

ZOO

36 Anterior (abrev.).

ANT

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.