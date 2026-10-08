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Las respuestas al crucigrama del jueves 8 de octubre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Santo abreviado.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Prefijo: igual.", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Ciudad costera israelí.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Prefijo que significa 'cuatro'.
TETRA
6 Portuguesas.
LUSAS
11 Expulsas con fuerza.
ECHAS
12 Pato.
ANADE
13 Derramé lágrimas.
LLORÉ
14 Guerrero japonés sigiloso.
NINJA
15 Buen aire, garbo o gallardía.
AIROSIDAD
17 Iniciales para Parra folclorista chilena.
VP
18 Santo abreviado.
STO
19 Tailandia en el siglo XIX.
SIAM
22 Prefijo: igual.
ISO
24 Bolena de los Tudor.
ANA
26 Aquí.
ACÁ
27 Oreja del caballo.
VELA
29 Tecla al lado de F1.
ESC
31 Artículo indeterminado.
UN
32 Ciudad francesa cercana a París.
VERSALLES
35 País africano rebautizado como Congo.
ZAIRE
37 Idioma polinesio.
MAORI
38 Muevo la bandera en el aire.
ONDEO
39 De forma de huevo.
OVADO
40 Observas desde un punto elevado.
OTEAS
41 Cesta grande para carga.
SERÓN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Ciudad costera israelí.
TEL-AVIV
2 Fenómeno astronómico.
ECLIPSE
3 Dios vikingo asociado con el martillo Mjölnir.
THOR
4 Peculiares por naturaleza.
RAROS
5 Propina un golpe.
ASESTA
6 La La __, musical moderno con Emma Stone y Ryan Gosling.
LAND
7 Establecías lazos o nexos.
UNÍAS
8 Fruta muy hidratante.
SANDIA
9 Abreviatura de 'adjetivo'.
ADJ
10 O ___: expresión para explicar.
SEA
16 Átomos cargados.
IONES
20 Convenio entre partes.
ACUERDO
21 Hogar con aires de palacio.
MANSION
23 Deje de retener en la memoria.
OLVIDE
25 Pasamos por la parrilla.
ASAMOS
28 Relativa a la aviación.
AÉREA
30 Código de acceso.
CLAVE
33 Acusados, convictos.
REOS
34 Alabar, elogiar
LOAR
35 Prefijo griego: 'animal'.
ZOO
36 Anterior (abrev.).
ANT
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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